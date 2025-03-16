屏醫新大樓開工 具防疫、戰備功能

衛生福利部屏東醫院新醫療大樓昨天動土，規畫地下3層、地上12層，是兼具防疫與戰備功能的新型醫院，預計2028年底啟用，屆時全院總床數可達687床，能提供屏東居民更優質的醫療服務。

副總統蕭美琴特地參加動土典禮，她說，醫療資源平常用於照顧百姓健康，特殊情況下要有擴增戰備的空間，確保所有百姓在平時或是緊急狀況都獲得更好的照顧。新醫療大樓不但減少城鄉差距，達到醫療平權，也兼具防疫、防災、戰備等功能，是台灣醫院新標竿。

屏東醫院建於日治時期，逾百年歷史。因醫療空間老舊狹小，限制整體發展，因此規畫利用醫院旁舊環保局大樓拆除後的空地興建新大樓。縣長周春米期許未來在高醫及高醫大支持下，提供鄉親更好的醫療服務。

最初規畫建地上7層、地下1層，不過行政院前院長蘇貞昌認為，屏東醫院疫情或複合性災難期間也要配合執行公共衛生政策，且肩負緊急醫療救護任務，因此核定打造為急重症醫療及防疫戰備的多功能醫院，建築體也擴增為地下3層，地上12層，每區具負壓獨立空間，同時建置複合式手術室及達文西手術設備，導入智慧醫療系統，總經費35.6億元。