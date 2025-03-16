高雄公園草皮枯 議員籲增設水撲滿

秋冬旱季，許多公園草皮枯黃光禿，塵土飛揚；高雄市政府去年陸續在30處公園地下設置水撲滿，定期儲存汙水處理廠的放流水用來澆灌公園樹草，今年度則無設置計畫，議員認為水撲滿設置率太低，希望增設，解決草地乾枯問題。

高雄市公園處表示，秋冬季節草皮因寒冷乾燥會自動休眠枯黃，雨季後就會轉為青綠，市府將視草皮生長狀況適時灑水。去年已在60期、83期、92期、95期重劃區及多處公園設置水撲滿，總容量共111噸，新設的公園改設置水箱及澆灌系統，以利日後管理維護。

高雄市共844處公園，今年將再新闢7處，但冬季少雨，占地9公頃被稱作高雄「忘憂森林」的大東濕地公園，冬季曾被發現五分之一草地枯黃，景觀生態池旁一片光禿，民眾看不下去自發性植草。美術館北邊大草原前年大旱時草皮也枯黃，讓參加活動的民眾看了搖頭。

市府去年斥資1億元推動公園優化工程，並與水利局合作在公園地下埋設水撲滿，存入經過處理的汙水廠放流水澆灌公園花草，去年鎖定新闢建及人潮較多的公園增設水撲滿，已完成30處，但民代認為設置率偏低。

議員黃彥毓說，新設公園應全面裝設水撲滿，減少水源運送時產生的碳排，才真正環保永續；市議員白喬茵也說，旱季很多公園草皮都光禿禿，風一吹塵土飛揚，市府除在新公園設水撲滿，舊公園也能將其改造成裝置藝術或遊具增添趣味，讓更多人知道水資源的重要性。