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照顧腦麻友 屏東莊園啟用

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
全國第一間以腦性麻痺失能身心障礙者為主要服務對象的「飛揚天使莊園」，昨天在屏東縣里港鄉啟用。記者潘奕言／攝影
全國第一間以腦性麻痺失能身心障礙者為主要服務對象的「飛揚天使莊園」，昨天在屏東縣里港鄉啟用。記者潘奕言／攝影

全國第一家以腦性麻痺失能身心障礙者為主要服務對象的「飛揚天使莊園」，昨在屏東縣里港鄉啟用，副總統蕭美琴參加揭牌儀式。這座莊園可提供96名腦麻朋友全日型住宿照顧服務，緩解照顧需求及家屬壓力。

飛揚天使莊園由屏東縣私立磐石社會福利事業基金會打造，基金會自2013年起募款籌建，終在2021年9月動工興建，去年5月完工，昨天啟用。

蕭美琴表示，飛揚天使莊園從構思、籌建、募款、建置，克服各種挑戰，關關難過關關過，如今見證眾人愛心的成果，代表台灣處處有溫暖及良善的力量，也感謝在地居民、鄉親、議員能以同理心包容，支持這群天使有個安身立命的場所。

屏東縣長周春米表示，2020年她擔任立委時，希望爭取衛福部補助，但礙於法規無法提供協助。後來基金會自食其力，民間團體幫忙募款，縣府也給予協助，才能見證一個匯聚眾人愛心打造的機構完成，非常感動。

飛揚天使莊園雖位於屏東，但緊鄰高雄市，高屏地區腦麻朋友亦可受益。未來只要年滿18歲且具有第1、7類身心障礙證明者，即可提出申請，透過良好的居住環境及全方位照顧服務，讓身心障礙者得到良善生活照顧，家庭照顧者及家人也能獲得喘息支持。

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