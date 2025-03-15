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因應道路特性 連江縣警局因地制宜取締酒駕

中央社／ 連江縣15日電

連江縣警局今天晚間指出，持續加強酒駕勤務，並考量馬祖地區道路陡彎特性，因地制宜，以定點擴大攔檢搭配熱區與熱門時段警車巡邏，強化取締成效。

連江縣政府警察局今天發布新聞稿指出，近期持續執行擴大酒駕臨檢，員警日前持執行攔查取締違規逆向小客車時，查獲1件違規酒後駕車案，但未達公共危險，即依違反道路交通管理處罰條例舉發，並查扣車輛。

連江縣政府警察局保安警察隊長陳登堯接受中央社記者訪問指出，縣內各鄉道路狀況皆不同，且受限於地形起伏等因素，能執行定點臨檢地點有限，在考量值勤員警與用路人安全下，採定點擴大臨檢，搭配警車於民眾及觀光客常飲酒的時段、地點執行巡邏稽查，雙管齊下取締酒駕。

連江縣警察局更指出，馬祖4鄉5島道路陡彎，且路口並無號誌燈，呼籲用路人，尤其租用機車之觀光客應避免酒駕、超速等狀況，保持防禦性安全駕駛觀念，以保護自身與其他用路人安全。

連江縣政府警察局長陳保安透過新聞稿指出，執法重點為持續提高見警率「嚴打酒駕」，並提醒員警應注意勤務安全。警方也將協同相關單位，落實每月稽查任務，取締惡性交通違規，為接下來的觀光旺季，營造友善、安全的交通環境。

警察 酒駕 馬祖

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