高中職儀隊競賽南區初賽 港明高中拔得頭籌
第八屆全國高級中等學校儀隊競賽，南部地區初賽今天登場，吸引13所學校參加，結果由台南市私立港明高中獲得第一名，高雄女中、屏東女中分獲二、三名，這3所學校將代表南部地區參加決賽。
海軍陸戰隊指揮部表示，第八屆全國高級中等學校儀隊競賽，今天下午假高雄港7號碼頭棧柒庫前廣場盛大舉行，由海軍中將副司令敖以智主持，並邀請市府及各界貴賓蒞臨共襄盛舉，共同為參賽隊伍加油打氣。
陸戰隊指揮部指出，這次南部地區初賽以「儀起爭霸，儀戰成名」為主題，參賽隊伍計有中山工商、立志高中、成大南工、花蓮高商、屏東女中、高雄中學、高雄女中、善化高中、港明高中、新豐高中、慈幼工商、臺南一中及鳳新高中等13所學校。各校學生均利用課業之餘勤加練習，以高標準自我要求，經過長時間準備後，透由絕佳的默契與團隊精神，將最完美的一面呈現在國人面前，展現出青春的熱情活力與自信驕傲。
競賽過程中，特別邀請美和科技大學ROTC-熊鷹儀隊，以創意及朝氣的表演為賽事揭開序幕；中場由海軍官校鼓號樂隊，帶來氣勢磅礡的精彩演出，展現平日勤訓精練的成果；最後在分數總評階段由中華藝術學校擔網閉幕演出；另會場周邊安排武器裝備陳展、人才招募及體驗攤位，讓民眾能近距離瞭解國防事務，透過實地交流與互動，達到強化青年學子國防意識，建立全民國防共識之目標。
比賽結果最終由港明高中拔得頭籌，高雄女中榮獲第二名，屏東女中榮獲第三名；以上三所學校將代表南部地區參加第八屆全國高級中等學校儀隊決賽。陸戰隊表示，感謝參與本次活動的每一所學校，展現下每一個感動且精彩的瞬間，期待明年再見。
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