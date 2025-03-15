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全國第一間腦麻者莊園屏東啟用 蕭美琴讚台灣良善力量

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
全國第一間以腦性麻痺失能身心障礙者為主要服務對象的「飛揚天使莊園」，今天在屏東縣里港鄉啟用。記者潘奕言／攝影
全國第一間以腦性麻痺失能身心障礙者為主要服務對象的「飛揚天使莊園」，今天在屏東縣里港鄉啟用。記者潘奕言／攝影

全國第一間以腦性麻痺失能身心障礙者為主要服務對象的「飛揚天使莊園」，今天在屏東縣里港鄉啟用，副總統蕭美琴也前來參加揭牌儀式。這座莊園可提供96名腦麻朋友全日型住宿照顧服務，緩解照顧需求及家屬壓力，展現台灣人溫暖良善的力量。

飛揚天使莊園由屏東縣私立磐石社會福利事業基金會打造，該基金會自2013年起開始募款籌建，歷經10餘年的籌備與奔走，終於在2021年9月動工興建，去年5月完工，今日正式啟用。

蕭美琴表示，飛揚天使莊園從構思、籌建、募款、建置，克服各種挑戰，關關難過關關過，如今見證眾人愛心的成果，代表台灣處處有溫暖及良善的力量。也感謝在地居民、鄉親、議員能以同理心包容，支持這群天使有個安身立命的場所。

屏東縣長周春米表示，2020年她擔任立委時首次與基金會接觸，當時希望能夠爭取衛福部補助建設經費，但礙於法規無法提供協助。後來基金會自食其力，民間團體幫忙募款，縣府也給予協助，今天能夠見證一個匯聚眾人愛心打造的機構完成，非常感動。

飛揚天使莊園雖位於屏東，但緊鄰高雄市，高雄地區腦麻朋友亦可受益。莊園為3層樓的建築，未來只要年滿18歲且具有第1、7類身心障礙證明者，即可向該機構提出申請，透過良好的居住環境及全方位照顧服務，讓身心障礙者得到良善生活照顧，家庭照顧者及家人也能獲得喘息支持。

全國第一間以腦性麻痺失能身心障礙者為主要服務對象的「飛揚天使莊園」，今天在屏東縣里港鄉啟用，副總統蕭美琴（中）參觀社施。記者潘奕言／攝影
全國第一間以腦性麻痺失能身心障礙者為主要服務對象的「飛揚天使莊園」，今天在屏東縣里港鄉啟用，副總統蕭美琴（中）參觀社施。記者潘奕言／攝影
全國第一間以腦性麻痺失能身心障礙者為主要服務對象的「飛揚天使莊園」，今天在屏東縣里港鄉啟用。記者潘奕言／攝影
全國第一間以腦性麻痺失能身心障礙者為主要服務對象的「飛揚天使莊園」，今天在屏東縣里港鄉啟用。記者潘奕言／攝影
全國第一間以腦性麻痺失能身心障礙者為主要服務對象的「飛揚天使莊園」，今天在屏東縣里港鄉啟用，副總統蕭美琴（左）種下希望之樹。記者潘奕言／攝影
全國第一間以腦性麻痺失能身心障礙者為主要服務對象的「飛揚天使莊園」，今天在屏東縣里港鄉啟用，副總統蕭美琴（左）種下希望之樹。記者潘奕言／攝影

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