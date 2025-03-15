快訊

農戶大清查！農業部：僅限未滿65歲者、老農權益不受影響

美股修正即狂漲 將出現「驚貓式反彈」？由兩大事揭曉

經紀公司才喊話求見金賽綸媽媽 金秀賢「下半身失蹤」洗碗照先曝光

馬祖廢棄軍事設施新用途 53洄藝據點今起開放

中央社／ 連江縣15日電

連江縣政府文化處近年推動軍事據點轉譯，賦予廢棄設施新用途。其中以「鋼琴碉堡」為特色的南竿53洄藝據點今起對外開放，26據點則定位為「食．藝」，目前正公開標租中。

53洄藝據點今天舉辦開幕試營運與導覽活動，認養人洪巧芸說，她長期投入鯨豚觀察與保育，53據點從岸上就能觀察保育類動物「露脊鼠海豚」，地點絕佳，故向文化處取得53據點認養資格，未來該處除作為觀察鯨豚基地外，也提供民眾免費參觀、空間預約借用與海洋保育推廣活動。

連江縣政府文化處長吳曉雲致詞時表示，據點在戰地政務時期以防禦為任務，故「隱藏起來」為重要條件，後來國軍陸續釋出廢棄據點，加上知名建築學者傅朝卿的努力下，先從普查中發現53據點存在，再透過「轉譯」，由建築師重新規劃據點空間、整理環境，產生新的改變。

吳曉雲認為，從南竿仁愛村經53、54、55等據點，一路往津沙村這段路，豐沛了馬祖文化景觀的各種樣態。53據點將成為馬祖新的海洋基地，盼更多人來此地，創造馬祖的新故事。

同為廢棄據點「轉譯」的26據點，位於南竿機場跑道末端附近，面積約3921平方公尺，以「食．藝」為定位，賦予其遊憩觀光的新功能。文化處公告指出，至4月1日止對外徵求標租，有意承租業者須提供包括餐飲服務、環境暨文化景觀、管理維護、戰地文化遺產保存、藝文活動推廣等。

南竿 建築師 馬祖

延伸閱讀

台馬第二、三號海纜修復完成 陳雪生促建第四條海纜

大雨轟炸北部7縣市 下午強烈冷氣團南下急凍到下周四

霧季來臨交通不穩 馬祖人各有應對方式

濃霧特報 桃園、馬祖能見度不足200公尺

相關新聞

陳其邁今晚赴美出席輝達年會 爭取輝達合作

高雄市長陳其邁受邀赴美參加輝達（NVIDIA）GTC 2025年會，將與輝達高層討論現有合作專案，擴大智慧醫療領域導入生...

全國第一間腦麻者莊園屏東啟用 蕭美琴讚台灣良善力量

全國第一間以腦性麻痺失能身心障礙者為主要服務對象的「飛揚天使莊園」，今天在屏東縣里港鄉啟用，副總統蕭美琴也前來參加揭牌儀...

金門人瑞李阿嬤慶百歲生日 曝長壽秘訣「規律作息9點上床」

「每天早睡早起，三餐吃得簡單，凡事不強求。」這是金門百歲人瑞李蘇治的長壽祕訣。現年100歲的她，雖然歷經戰亂與艱辛歲月，...

防旱季草皮枯黃 高雄30處公園設「水撲滿」遭怨數量少

高雄在秋冬季乾旱時，許多公園草皮常出現枯黃光禿，先前大東濕地公園、美術館草原都被目擊大片光禿平地，塵土飛揚引發民怨；高市...

高雄智慧城市展3月20日重磅登場 3大亮點曝

2025高雄智慧城市展3月20起在高雄展覽館登場，3天展會有全球近200名海外訪客參與17場跨領域專業論壇，聚焦智慧城市...

鄉親鄉情／高大牧場傳承四代 養牛也能多元發展

明年將邁入80周年的屏東縣鹽埔鄉高大牧場，現傳承第4代，由陳宥蓁、陳彥翔姊弟檔與父親陳東杰共同經營，姊弟倆創造鮮乳差異化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。