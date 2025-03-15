馬祖廢棄軍事設施新用途 53洄藝據點今起開放

連江縣政府文化處近年推動軍事據點轉譯，賦予廢棄設施新用途。其中以「鋼琴碉堡」為特色的南竿53洄藝據點今起對外開放，26據點則定位為「食．藝」，目前正公開標租中。

53洄藝據點今天舉辦開幕試營運與導覽活動，認養人洪巧芸說，她長期投入鯨豚觀察與保育，53據點從岸上就能觀察保育類動物「露脊鼠海豚」，地點絕佳，故向文化處取得53據點認養資格，未來該處除作為觀察鯨豚基地外，也提供民眾免費參觀、空間預約借用與海洋保育推廣活動。

連江縣政府文化處長吳曉雲致詞時表示，據點在戰地政務時期以防禦為任務，故「隱藏起來」為重要條件，後來國軍陸續釋出廢棄據點，加上知名建築學者傅朝卿的努力下，先從普查中發現53據點存在，再透過「轉譯」，由建築師重新規劃據點空間、整理環境，產生新的改變。

吳曉雲認為，從南竿仁愛村經53、54、55等據點，一路往津沙村這段路，豐沛了馬祖文化景觀的各種樣態。53據點將成為馬祖新的海洋基地，盼更多人來此地，創造馬祖的新故事。

同為廢棄據點「轉譯」的26據點，位於南竿機場跑道末端附近，面積約3921平方公尺，以「食．藝」為定位，賦予其遊憩觀光的新功能。文化處公告指出，至4月1日止對外徵求標租，有意承租業者須提供包括餐飲服務、環境暨文化景觀、管理維護、戰地文化遺產保存、藝文活動推廣等。