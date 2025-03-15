中職開季團圓大辦桌 陳其邁現身挺台鋼雄鷹
中華職棒今天在高雄展覽館舉辦「開季團圓大辦桌」，高雄市長陳其邁以地主身分現身力挺台鋼雄鷹。他表示，除了為中職加油，當然也要為主場在高雄的台鋼雄鷹加油打氣。
高雄展覽館今天席開百桌，陳其邁會前聯訪提到，今天的菜由內門知名總舖師洪輝雄掌廚，內門是總舖師的故鄉，道地辦桌菜才能看出真本事。希望中職未來一年比賽能非常競爭且順利，「我心裡還是希望台鋼能夠加油。」
陳其邁也與中職大聯盟會長蔡其昌共同參與啟動儀式，並向蔡其昌喊話「席開100桌太少，高雄展覽館場地這麼大，明年可考慮把隔間全打通，放下300桌也沒問題，我也會協助找資源。」蔡其昌媒體受訪表達感謝陳其邁鼎力支持。
陳其邁上台致詞時特別戴上台鋼雄鷹球隊棒球帽。他提到，顧及對其他6支球隊的尊重，本來沒有要戴，但剛才因為蔡其昌開玩笑，決定戴上帽子以示對在地球隊支持。期許台鋼雄鷹未來一年只能贏不能輸，不僅要「台灣雄勇」，也要讓「高雄雄勇」，繼續努力奪得佳績。
這次中華職棒開季宣傳活動首度移師高雄展覽館舉行，事前開放100桌供球迷購票入場，門票幾乎1分鐘秒殺。蔡其昌笑著說，「今天能在台下吃飯的，都是天選之人。」活動邀請6隊代表球員及36位啦啦隊女孩出席，並安排歌手演唱、應援團表演及互動遊戲，打造最具台灣特色棒球盛宴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言