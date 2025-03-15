快訊

賴清德要恢復軍事審判 退休軍法官：先為過去魯莽廢除錯誤道歉

金門人瑞阿嬤慶百歲生日 曝「長壽秘訣」、最大快樂就是看家族興旺

海底撈提告！2少年「往火鍋撒尿」恐賠千萬 父母哭喊：賠不起

中職開季團圓大辦桌 陳其邁現身挺台鋼雄鷹

中央社／ 璉高雄15日電

中華職棒今天在高雄展覽館舉辦「開季團圓大辦桌」，高雄市長陳其邁以地主身分現身力挺台鋼雄鷹。他表示，除了為中職加油，當然也要為主場在高雄的台鋼雄鷹加油打氣。

高雄展覽館今天席開百桌，陳其邁會前聯訪提到，今天的菜由內門知名總舖師洪輝雄掌廚，內門是總舖師的故鄉，道地辦桌菜才能看出真本事。希望中職未來一年比賽能非常競爭且順利，「我心裡還是希望台鋼能夠加油。」

陳其邁也與中職大聯盟會長蔡其昌共同參與啟動儀式，並向蔡其昌喊話「席開100桌太少，高雄展覽館場地這麼大，明年可考慮把隔間全打通，放下300桌也沒問題，我也會協助找資源。」蔡其昌媒體受訪表達感謝陳其邁鼎力支持。

陳其邁上台致詞時特別戴上台鋼雄鷹球隊棒球帽。他提到，顧及對其他6支球隊的尊重，本來沒有要戴，但剛才因為蔡其昌開玩笑，決定戴上帽子以示對在地球隊支持。期許台鋼雄鷹未來一年只能贏不能輸，不僅要「台灣雄勇」，也要讓「高雄雄勇」，繼續努力奪得佳績。

這次中華職棒開季宣傳活動首度移師高雄展覽館舉行，事前開放100桌供球迷購票入場，門票幾乎1分鐘秒殺。蔡其昌笑著說，「今天能在台下吃飯的，都是天選之人。」活動邀請6隊代表球員及36位啦啦隊女孩出席，並安排歌手演唱、應援團表演及互動遊戲，打造最具台灣特色棒球盛宴。

蔡其昌 辦桌 陳其邁

延伸閱讀

中職／開季活動首移師高雄席開100桌秒殺 陳其邁喊下次300桌

中職／爭取大聯盟海外賽最快要2028後 蔡其昌先挑戰場均9千人

中職／蔡其昌願親邀卡、費雙仔打經典賽 找曾總續任盼上半年定案

中職／開季辦桌菜單藏梗 蔡其昌問陳傑憲合約談好了嗎？

相關新聞

金門人瑞李阿嬤慶百歲生日 曝長壽秘訣「規律作息9點上床」

「每天早睡早起，三餐吃得簡單，凡事不強求。」這是金門百歲人瑞李蘇治的長壽祕訣。現年100歲的她，雖然歷經戰亂與艱辛歲月，...

陳其邁今晚赴美出席輝達年會 爭取輝達合作

高雄市長陳其邁受邀赴美參加輝達（NVIDIA）GTC 2025年會，將與輝達高層討論現有合作專案，擴大智慧醫療領域導入生...

防旱季草皮枯黃 高雄30處公園設「水撲滿」遭怨數量少

高雄在秋冬季乾旱時，許多公園草皮常出現枯黃光禿，先前大東濕地公園、美術館草原都被目擊大片光禿平地，塵土飛揚引發民怨；高市...

高雄智慧城市展3月20日重磅登場 3大亮點曝

2025高雄智慧城市展3月20起在高雄展覽館登場，3天展會有全球近200名海外訪客參與17場跨領域專業論壇，聚焦智慧城市...

鄉親鄉情／高大牧場傳承四代 養牛也能多元發展

明年將邁入80周年的屏東縣鹽埔鄉高大牧場，現傳承第4代，由陳宥蓁、陳彥翔姊弟檔與父親陳東杰共同經營，姊弟倆創造鮮乳差異化...

機票1位難求？金門縣府調查旅客需求 爭取清明加班機

清明連假即將到來，金門縣府觀光處除了啟動「清明專船」，目前台金空運前兩波航班訂位已結束，幾乎是班班客滿的狀態，考量仍有部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。