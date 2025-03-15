屏東醫院醫療大樓動土 打造災難應變及防疫功能

屏東醫院新建醫療大樓，未來可望強化急重症處理能力，並具韌性災難應變能力及防疫功能。副總統蕭美琴今天出席動土典禮，肯定院方複合性支援角色。

屏東醫院新醫療大樓在屏東縣政府協助下，獲行政院支持，工程款總金額約新台幣35.6億元，醫院自籌7億元，行政院公共建設計畫補助28.6億元，工程委託內政部國土署辦理。今天動土儀式，蕭副總統、內政部長劉世芳、衛福部次長林靜儀、總統府資政張博雅、屏東縣長周春米及屏東醫院院長王森稔等人出席。

蕭副總統致詞表示，屏東和她曾服務的花蓮一樣幅員遼闊，城鄉之間資源及各種建設可再努力精進，前行政院長蘇貞昌和前總統蔡英文，都心繫弭平城鄉差距及醫療平權；而總統賴清德成立健康台灣委員會，和全社會防禦韌性委員會，屏東醫院整建落實這些精神，能夠強化台灣韌性並確保大眾健康平權，扮演複合性支援角色。

蕭副總統指出，很多複合式災害在沒有預料到狀況下發生，包含花蓮地震引發後續校園複合性災害，或20多年前SARS及近年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。醫療資源在特殊情境下要有擴張空間、戰備空間及防疫相關設施，確保所有百姓能獲得良好照顧。

周春米接受媒體聯訪表示，在蘇貞昌支持之下，原本醫院重建是地上7樓、地下1樓，現增加戰備、防疫功能，並增為地上12樓、地下3樓，將來有防災、防疫重要醫療功能。也感謝衛福部支持、內政部國土署協助，讓相關工程能夠如期如質進行。此外，10幾年來屏東醫院都是由高雄醫學大學及其附設中和紀念醫院在支持、援助，希望兩地強強聯手，給屏東更好醫療服務跟照顧。

屏東縣衛生局表示，2022年6月疫情期間，時任蘇貞昌院長視察後，認為政府對重大疫情或是危難之際，需要有一個有能力因應國民健康受威脅時的措施，高屏地區也需要建設具韌性災難應變能力及防疫功能的醫療設施設備，公立醫院肩負醫療與公共衛生政策任務，醫院須做好長遠目標規劃，建設更應一次到位，遂於同年12月核定，預算從原本6.6億元提高到35.6億元。

衛生局指出，屏東醫院新醫療大樓將可容納481床（含急性一般病床300床及特殊病床181床），並設戰備醫療、安寧病房及急性後期照護病房、透析中心及核子醫學中心等，每個區域均具負壓獨立空間，作為疫情及危難應變收治使用。

衛生局提及，新院區預定於2028年啟用，啟用後屏東醫院總床數將達687床，除更強化屏東在地醫療量能，透過與高醫醫療建構垂直整合，急重症綠色通道及屏東縣內醫院區域合作，落實在地醫療，使急重症患者更有品質保障。