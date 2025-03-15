快訊

警報！ 2025年第一次水逆展開 命理師曝：4大星座將受重擊

為黃子佼緩頰！丟代言道歉仍止不住血…曾國城請辭「一字千金」

暴雨池塘淹水！男子徒手拔出「極惡卡美拉」 出現漩渦下秒噴飛狂奔

屏東腦麻莊園集眾人愛心 蕭副總統：台灣良善力量

中央社／ 屏東縣15日電

屏東縣磐石社會福利事業基金會籌建腦麻全日型住宿機構「飛揚天使莊園」，歷經11年募款籌建今天落成，副總統蕭美琴出席並表示，眾人愛心促成莊園，代表台灣良善的力量。

飛揚天使莊園位於在屏東縣里港鄉，是全台首座以腦性麻痺為主的全日型住宿機構，籌設期間克服COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停工、原物料飆漲、當地民眾抗議等狀況，歷經11年募款建設，終於在今天正式開幕啟用。蕭副總統、屏東縣長周春米和民進黨立委邱議瑩、鍾佳濱均出席。

蕭副總統致詞表示，莊園是眾人愛心促成的成果，代表台灣處處有溫暖與良善的力量，不論過去在外交或是現在協助總統與世界接軌過程中，台灣最重要資產就是台灣人民對彼此的關懷與愛心，這也是國際社會敬重的地方。

蕭副總統說，非常感謝民眾用同理心、包容與愛心，支持腦麻者可以找到安身立命的地方，這過程中不論出錢還是出力，都是腦麻者的守護天使，都是台灣愛的力量，讓莊園成為散發愛的地方。

周春米提及，過去曾拜訪腦麻家庭，發現照顧腦麻兒的父母艱辛，而隨著孩子長大，父母親無法扛起孩子的體重，這時就需要住宿社福機構協助；縣府在前縣長潘孟安任內，就陸續將莊園周邊道路進行友善建置，走到今天終於啟用，見證在愛心能量下落成的機構。

磐石社會福利事業基金會董事長王岡鳳則說，感謝社會上眾多善心企業及人士，有錢出錢、有力出力，在籌募資金期間不離不棄陪伴支持，一路走來雖然艱辛但不孤獨，點滴感念在心頭；未來營運是另一階段挑戰開始，將啟動認養計畫，讓莊園能永續運作。

飛揚天使莊園服務對象以年滿18歲以上身心障礙者（第1、7類），至多可服務96名，透過全方位照顧服務，提供舒適、安全的居住環境，讓96戶家庭及其家人手足可以放心投入職場及獲得喘息空間。

愛心

延伸閱讀

台電核三廠火警檢討 周春米要求建立即時通報機制

核三廠大火縣府獲報晚7分鐘 竟是因廠方「自行滅火」未通報

周春米東京推薦屏東好物 巧克力、醬油、黑芝麻讓人驚豔

周春米赴日 行銷屏東農漁特產拓通路

相關新聞

金門人瑞李阿嬤慶百歲生日 曝長壽秘訣「規律作息9點上床」

「每天早睡早起，三餐吃得簡單，凡事不強求。」這是金門百歲人瑞李蘇治的長壽祕訣。現年100歲的她，雖然歷經戰亂與艱辛歲月，...

防旱季草皮枯黃 高雄30處公園設「水撲滿」遭怨數量少

高雄在秋冬季乾旱時，許多公園草皮常出現枯黃光禿，先前大東濕地公園、美術館草原都被目擊大片光禿平地，塵土飛揚引發民怨；高市...

高雄智慧城市展3月20日重磅登場 3大亮點曝

2025高雄智慧城市展3月20起在高雄展覽館登場，3天展會有全球近200名海外訪客參與17場跨領域專業論壇，聚焦智慧城市...

鄉親鄉情／高大牧場傳承四代 養牛也能多元發展

明年將邁入80周年的屏東縣鹽埔鄉高大牧場，現傳承第4代，由陳宥蓁、陳彥翔姊弟檔與父親陳東杰共同經營，姊弟倆創造鮮乳差異化...

機票1位難求？金門縣府調查旅客需求 爭取清明加班機

清明連假即將到來，金門縣府觀光處除了啟動「清明專船」，目前台金空運前兩波航班訂位已結束，幾乎是班班客滿的狀態，考量仍有部...

屏東縣去年十大易肇事路口都在屏市 第1名發生27件車禍

屏東縣警察局公布去年縣內十大易肇事路口，全部都在屏東市，其中無號誌或僅設置閃光號誌的路口有3處。第一名位於屏東市中華路與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。