金門人瑞李阿嬤慶百歲生日 曝長壽秘訣「規律作息9點上床」

「每天早睡早起，三餐吃得簡單，凡事不強求。」這是金門百歲人瑞李蘇治的長壽祕訣。現年100歲的她，雖然歷經戰亂與艱辛歲月，仍能保持健康體魄與開朗心境，成為晚輩學習的典範。

金門縣榮民服務處長劉信義今天率領團隊前往古寧村，為她慶祝百歲壽誕，並轉贈賴總統與行政院長卓榮泰的「壽屏」，與退輔會的「金壽桃」，祝賀她福壽綿長，志工與親友們圍繞在旁，共唱生日快樂歌，場面溫馨感人。

李蘇治笑起來靦腆，她出生在金門古寧頭南山，早年生活不易，自小幫忙家中務農，成年後經營南北菜館扶養7名子女，雖辛勞卻始終保持規律作息，她說，自己從不熬夜，每天晚上9點準時就寢，清晨5點起床，日復一日，養成良好的生活習慣。

李蘇治也分享，她學佛，固定初一十五吃素，平日則遵循傳統金門飲食文化，強調「吃得簡單、自然最好」，三餐以地瓜、稀飯、魚湯、時蔬為主，少油少鹽，避免重口味食物，也不吃加工食品，認為天然食物對身體最好。

「阿嬤每天吃得清淡，但營養均衡。」家人透露，李蘇治年輕時經常下田、操勞家務，雖然辛苦，卻讓她保持活動量，這或許也是她身體硬朗的關鍵。

除了健康飲食與規律生活，李蘇治的心境也是她長壽的重要原因。她個性隨和，與鄰里和睦相處，平日深居簡出，生活簡單自在，她不愛計較，也不特意追求物質享受，凡事順其自然，不讓自己過於操心。

「我這輩子沒想太多，就認真把孩子養大，現在看到子孫都很孝順，日子平平穩穩的，這樣就很滿足了。」她笑著說，最大的快樂就是看著家族興旺，享受兒孫承歡膝下的溫暖。