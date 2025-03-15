防旱季草皮枯黃 高雄30處公園設「水撲滿」遭怨數量少

高雄在秋冬季乾旱時，許多公園草皮常出現枯黃光禿，先前大東濕地公園、美術館草原都被目擊大片光禿平地，塵土飛揚引發民怨；高市府去年陸續在30處公園地下設置「水撲滿」，透過水車定期儲存污水處理廠的放流水，作為平時公園澆灌用水以解決困境，但今年度無設置計畫，議員認為設置率太低，多數草地乾枯問題難解。

高雄市公園共844處，今年將新闢7處，市府去年斥資1億元推動公園優化工程，包括改善步道、修剪樹木、土壤裸露處植草，尤其高市因未有大型水庫，仰賴高屏溪取水，乾旱期常有缺水疑慮，公園處與水利局合作，在公園地下埋設水撲滿，使用污水處理廠處理過的放流水，或用建築工地再利用地下水，以水車補給方式儲存，作為公園澆灌用水。

高雄乾濕季節分明，尤其冬季少雨，草地常因水量不足，造成休眠枯黃；水撲滿儲存放流水後能直接澆灌草地，維持綠意，自來水則留給民生使用，公園處去年鎖定新闢建及人潮較多的公園，依據公園面積大小，增設水撲滿數量，現已完成30處公園，包括前鎮區60、83、95期重劃地、鳳山區中山公園、左營區菜公公園、三民區河堤公園等。

被稱作高雄「忘憂森林」的大東濕地公園先前在冬季時被發現9公頃面地竟有5分之1草地枯黃，景觀生態池旁有大片光禿平地，木平台也殘破不堪，地方民眾甚至看不下去而自發植草。高市美術館北邊大草原也因未設置任何人工澆灌設施，前年年度大旱時，草皮呈現枯黃，民眾參加當周末市集時抱怨連連。

市議員黃彥毓表示，高市新設的公園應全面裝設水撲滿，減少水資源運送所產生之碳排，以達真正的環保永續；市議員白喬茵也說，高雄很多公園在旱季，草皮都是光禿禿的，風一吹還會塵土飛揚，希望市府除了新建公園設置水撲滿外，也可以針對舊公園設置，也能將水撲滿設置在陸地，改造成裝置藝術或遊具，增添趣味，也讓更多人知道節約水資源的重要性。