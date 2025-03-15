高雄智慧城市展3月20日重磅登場 3大亮點曝

2025高雄智慧城市展3月20起在高雄展覽館登場，3天展會有全球近200名海外訪客參與17場跨領域專業論壇，聚焦智慧城市與淨零城市的發展經驗交流，高雄市政府推出智慧高雄AI燈塔計畫，展現高雄城為AI City的雄心。

台灣智慧城市產業聯盟會長簡志誠及高雄副市長林欽榮14日共同宣布高雄智慧展起跑，今年以AI賦能、智慧醫療、淨零永續為3大核心主題，設500個攤位，涵蓋5G AIOT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、智慧交通等應用方案，預期吸引超過4萬名專業人士參與交流。

現場共145個機構與企業參與展現創新科技，例如AI與物聯網技術在交通管理的應用；AI智慧園區、AI智慧樓管、AI智慧停車、AED緊急救援等，民生公共物聯網計畫首次移師高雄展出，展示移動式空氣品質感測器、智慧地震預警系統、全災害決策系統等「空、水、地、災」4個面向技術成果。

智慧城市論壇暨展覽（SCSE）創辦以來，已發展成全球指標性展覽，也是亞洲最具規模的物聯網產業盛會；簡志誠說，今年「數位與綠色雙軸轉型」主題探討最新的AI運用及物聯網等科技；落實智慧城市或淨零城市的可能性。期望匯聚產官學界力量，推動台灣數位轉型與永續發展。

高市副市長林欽榮表示，AI及先進半導體已成為全球城市發展的核心，高雄市政府與NVIDIA、鴻海及國營企業共同發展出具有地方特色的高雄價值AI模型。例如颱風期間即時監測淹水、車輛受困及樹木倒塌情形，讓市府能迅速應變，提高城市治理韌性等，智慧科技不僅提升行政效率，也帶動人民的生活變革，過去高雄智慧城市的許多解決方案已成功輸出海外。

今年高市府規畫「高雄市政主題館」，由15個局處展出27個數位治理的系統整合解決方案，智慧高雄AI燈塔計畫建立屬於高雄的主權AI系統，應用在交通管理、災害防治等領域。另集結南台灣16家醫院及2家國立大學，共組「智慧醫療主題館」，呈現智慧醫療創新應用，是展覽一大亮點。