鄉親鄉情／高大牧場傳承四代 養牛也能多元發展

明年將邁入80周年的屏東縣鹽埔鄉高大牧場，現傳承第4代，由陳宥蓁、陳彥翔姊弟檔與父親陳東杰共同經營，姊弟倆創造鮮乳差異化，並推食農教育，讓消費者從產地到餐桌更深入認識酪農產業，而最大的使命是讓牧場朝向百年發展。

陳宥蓁、陳彥翔姊弟是8年級生，姊姊染著一頭金髮，外型時尚，完全跳脫養牛人家印象，10年前她大學畢業後原本想去外頭闖闖，但想著家業若無人接手，可能就快消失，使命感使然，開啟了養牛人生。

她到牧場學配種，參加畜試所舉辦的農民經理人課程，從門外漢慢慢摸索學習，至去年獲得百大青農，她說，自己主動了解產業動向，找到品牌走向，以前以為只是做牛奶，後來發現養牛能做很多事。她化身「柚子姊姊」推動食農教育，也將牛糞製成牛糞蚊香或曬乾磨粉加入咖啡、艾草粉等，創新應用，讓大家對酪農產業不再陌生。

弟弟陳彥翔學食品科學，他結合食品專業將鮮乳製品多元化，推出可以喝的優格，另看準現代人忙碌、壓力大，推出全台第一瓶加入中藥材酸棗仁，添加營養素GABA（γ-氨基丁酸）的「夜牛奶」。也研發鮮乳相關的洗髮精、沐浴乳、面膜、手工皂等。

高大牧場是全台歷史最久的牧場，父親陳東杰放手讓年輕人闖盪，陳宥蓁說，牧場目前約養700頭牛，牧場取得動物福利標章，重視飼養環境。他們堅信，照顧好牛隻，製作瓶優質牛奶，是深植內心的重要責任。