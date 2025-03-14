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霧季來臨交通不穩 馬祖人各有應對方式

中央社／ 連江縣14日電

馬祖開始進入空中交通不穩的霧季，透過網路緊盯機場開場狀況、補位人數、船班狀況等，已經是馬祖人每日必需，更衍生出各式對策，反映出當地民眾順應天候的彈性。

馬祖與台灣本島間的交通方式包括飛機與船舶。由於船班每日僅1班，且上午從馬祖開出，晚間才會到基隆港，故除了往返南竿較不便的東引民眾外，其他島上居民仍以飛機為主要交通工具。而每年3至6月為霧季，機場容易因大霧影響而暫停起降、取消航班。

不願具名的縣府局處幕僚告訴中央社記者，為讓主管能順利返台，會訂好3個月內的機位，遇到特別重要的日子，還要多訂預計出發日前一天的航班，以免因天氣不穩影響返台行程。

日前交通部預告修正國內線機票退票手續費，但不少馬祖民眾認為，不管手續費如何漲跌，退票機率不高。在中央駐馬祖機關工作的林小姐直言，為分散風險，每次返台都會刻意多訂幾班，故名下機票至少有5張。而國內機票不搭無罰則，且除管制期間外1年內皆有效，故在效期內使用即可。

從越南嫁來馬祖的劉紅福則告訴中央社記者，她要回越南探親，最難的是馬祖到台灣的交通，且為免影響後續行程，她提前2天就會準備返台，只要飛機沒飛，隔天上午馬上改搭船，雖需花費較多時間，但可保證一定到的了台灣本島。

當地物流業者李先生則告訴中央社記者，早練就「看天氣」技巧，早上起床後，先觀察往機場方向的山頭，若看到霧氣圍繞「今天班機恐怕不妙」，也會隨時打開網站「馬祖資訊網」，確認雲高與能見度，是否符合飛航標準。認為馬祖雖交通不便，但仍能靠各種技巧，增加赴台成功機率。

中央社 機票 馬祖

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