機票1位難求？金門縣府調查旅客需求 爭取清明加班機

清明連假即將到來，金門縣府觀光處除了啟動「清明專船」，目前台金空運前兩波航班訂位已結束，幾乎是班班客滿的狀態，考量仍有部分鄉親未能順利返鄉，縣府將於明天起啟動為期的4天鄉親未訂妥機位調查，據以協調交通部民用航空局及航空公司爭取加開班機。

金門縣府觀光處表示，台金航線前兩波訂位已結束，部分航班已滿載，縣府擔心仍有部分鄉親尚未成功訂位，將於3月15日至18日啟動「未訂妥機位調查」，針對台灣至金門五條航線的旅客需求進行統計。民眾可透過線上登記系統（網址：https://www.flight.url.tw/）填寫需求資訊，或於上班時間洽縣府縣民服務中心辦理登記，外縣市旅客則可撥打專線0800-318823協助登錄。

金門縣政府表示，這項調查將作為與民航局及航空公司協商的依據，縣府將於調查結束後立即統計需求，爭取加開班機，盡量協助有需求的旅客順利返鄉。

此外，縣府提醒旅客，今年清明連假期間的機位將實施特別管制措施，以確保空運資源能有效利用，4月2日至4日從台灣出發前往金門的航班，以及4月5日至7日從金門返回台灣的航班，機票將加註「限當日有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等規定，避免旅客重複訂位，影響其他鄉親返鄉的權益。