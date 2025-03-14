快訊

赴泰失聯！商演歌手遭騙至詐團園區 日前脫逃今搭機回台

母親發聲！金賽綸生前痛苦24小時無法睡 靈堂還被偷拍

聽新聞
0:00 / 0:00

機票1位難求？金門縣府調查旅客需求 爭取清明加班機

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
清明連假台金間的班機目前幾乎是班班客滿，金門縣政府將於明天起啟動鄉親未訂妥機位調查，據以協調交通部民用航空局及航空公司爭取加開班機。記者蔡家蓁／攝影
清明連假台金間的班機目前幾乎是班班客滿，金門縣政府將於明天起啟動鄉親未訂妥機位調查，據以協調交通部民用航空局及航空公司爭取加開班機。記者蔡家蓁／攝影

清明連假即將到來，金門縣府觀光處除了啟動「清明專船」，目前台金空運前兩波航班訂位已結束，幾乎是班班客滿的狀態，考量仍有部分鄉親未能順利返鄉，縣府將於明天起啟動為期的4天鄉親未訂妥機位調查，據以協調交通部民用航空局及航空公司爭取加開班機。

金門縣府觀光處表示，台金航線前兩波訂位已結束，部分航班已滿載，縣府擔心仍有部分鄉親尚未成功訂位，將於3月15日至18日啟動「未訂妥機位調查」，針對台灣至金門五條航線的旅客需求進行統計。民眾可透過線上登記系統（網址：https://www.flight.url.tw/）填寫需求資訊，或於上班時間洽縣府縣民服務中心辦理登記，外縣市旅客則可撥打專線0800-318823協助登錄。

金門縣政府表示，這項調查將作為與民航局及航空公司協商的依據，縣府將於調查結束後立即統計需求，爭取加開班機，盡量協助有需求的旅客順利返鄉。

此外，縣府提醒旅客，今年清明連假期間的機位將實施特別管制措施，以確保空運資源能有效利用，4月2日至4日從台灣出發前往金門的航班，以及4月5日至7日從金門返回台灣的航班，機票將加註「限當日有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等規定，避免旅客重複訂位，影響其他鄉親返鄉的權益。

航班 金門

延伸閱讀

金門將辦青年論壇 議員：政策討論不應閉門造車

賴清德緊縮兩岸交流 金門旅遊業憂加強審查、陸客團來不了

全中錦定向越野／金門奪3冠 續拚8月赴日國手資格

濃霧特報 桃園、馬祖能見度不足200公尺

相關新聞

機票1位難求？金門縣府調查旅客需求 爭取清明加班機

清明連假即將到來，金門縣府觀光處除了啟動「清明專船」，目前台金空運前兩波航班訂位已結束，幾乎是班班客滿的狀態，考量仍有部...

屏東縣去年十大易肇事路口都在屏市 第1名發生27件車禍

屏東縣警察局公布去年縣內十大易肇事路口，全部都在屏東市，其中無號誌或僅設置閃光號誌的路口有3處。第一名位於屏東市中華路與...

台電核三廠火警檢討 周春米要求建立即時通報機制

位於屏東的核三廠日前施工不慎發生火警，引發當地對通報機制疑慮。台電代表今天向屏東縣政府進行檢討報告，屏東縣長周春米要求精...

縣市長唯一受邀赴輝達AI年會 高雄亞洲總部有譜？ 市長陳其邁：討論合作案

高雄市長陳其邁受邀出席輝達（NVIDIA）17日在美國加州聖荷西舉辦的「GTC 2025年會」，全台縣市首長只有他受邀，...

人員入侵軌道 高雄捷運斷電包抄找人

高雄捷運今天下午1時許發生人員入侵軌道事件，高捷駕駛在R24岡山高醫站發現，疑有1名身穿紅衣的男子在軌道上行走，高捷斷電...

全市第2危險路口！高雄中正交流道頻釀車禍 市府祭解方

高雄市中正一路與高速公路西側便道路口是全市第2名易肇事路口，交流道、平面車流長期交織，事故率居高不下，高市交通局為此提出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。