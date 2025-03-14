屏東縣去年十大易肇事路口都在屏市 第1名發生27件車禍

屏東縣警察局公布去年縣內十大易肇事路口，全部都在屏東市，其中無號誌或僅設置閃光號誌的路口有3處。第一名位於屏東市中華路與林森路口，去年共發生27件交通事故。警察局將加強十大易肇事路口的交通違規取締、巡邏與宣導。

十大易肇事路口都在屏東市，多位於人車流量密集地區，前三名分別為中華路與林森路27件；仁愛路與民生路25件；中正路與公園路20件。之後分別為民和一路18巷、林森路與廣東路；自由路與復興路；民生路與廣東南路；和平路與建國路；大連路與廣東路；民權路與林森路；大連路與大連路20巷。

其中無號誌或僅設置閃光號誌的路口有3處，分別為中華路與林森路、民權路與林森路、大連路與大連路20巷，此類路口因車速較快且駕駛人未確實停讓，事故風險相對提高。

警察局提醒，駕駛人行經無號誌或閃光號誌路口時，應依交通標誌、標線指示，停車確認有無來車，確保安全後再通過；幹道行駛車輛亦應減速通過，隨時保持煞車警戒，避免意外發生。

警察局將加強十大易肇事路口的交通違規取締作為，針對闖紅燈、超速、不禮讓等違規行為嚴格執法。同時強化路口巡邏與宣導，提醒用路人共同遵守交通規則。