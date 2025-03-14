提升托育量能 澎湖大賢公共托嬰中心啟用

澎湖縣第6家公設民營托嬰中心「大賢公共托嬰中心」今天揭牌啟用。澎湖縣長陳光復表示，縣府持續擴展多元托育服務，透過更完善托育支持網絡，協助家長減輕育兒壓力。

「大賢公共托嬰中心」設置於勞工育樂中心1樓，是澎湖第6家公設民營托嬰機構，提供30個收托名額。中心致力以平價和高品質服務讓家長安心託育。

陳光復今天與縣議員蘇陳綉色、社會處長周柏雅、環保局長蔡淇賢、前社會處長桂祥晟等人共同參觀館內設施，見證澎湖托育服務進一步提升。

陳光復主持啟用典禮表示，縣府積極推動友善育兒政策，致力打造「願生、能養」幸福島嶼。為減輕年輕家庭經濟負擔，縣府除了提供0至2歲嬰幼兒尿布及奶粉補助，還積極擴展公共托育資源。

他強調，對於托育環境要求相當嚴謹，中心內的托育人員都經專業訓練，以愛心與耐心照顧嬰幼兒，為其提供安全、溫馨成長環境。此外，縣府也持續擴展多元托育服務，包括推動定點臨時托育、增加保母服務量能及持續增設公共托嬰中心。這些措施旨在通過更完善的托育支持網絡，協助家長減輕育兒壓力。

縣府社會處表示，「大賢公共托嬰中心」委託「社團法人中華兆陽文教發展協會」營運。擁有專業教保團隊，提供多元的親職資訊與活動，為嬰幼兒及其家長提供更全面照顧與支持服務。