快訊

赴泰失聯！商演歌手遭騙至詐團園區 日前脫逃今搭機回台

母親發聲！金賽綸生前痛苦24小時無法睡 靈堂還被偷拍

提升托育量能 澎湖大賢公共托嬰中心啟用

中央社／ 澎湖縣14日電

澎湖縣第6家公設民營托嬰中心「大賢公共托嬰中心」今天揭牌啟用。澎湖縣長陳光復表示，縣府持續擴展多元托育服務，透過更完善托育支持網絡，協助家長減輕育兒壓力。

「大賢公共托嬰中心」設置於勞工育樂中心1樓，是澎湖第6家公設民營托嬰機構，提供30個收托名額。中心致力以平價和高品質服務讓家長安心託育。

陳光復今天與縣議員蘇陳綉色、社會處長周柏雅、環保局長蔡淇賢、前社會處長桂祥晟等人共同參觀館內設施，見證澎湖托育服務進一步提升。

陳光復主持啟用典禮表示，縣府積極推動友善育兒政策，致力打造「願生、能養」幸福島嶼。為減輕年輕家庭經濟負擔，縣府除了提供0至2歲嬰幼兒尿布及奶粉補助，還積極擴展公共托育資源。

他強調，對於托育環境要求相當嚴謹，中心內的托育人員都經專業訓練，以愛心與耐心照顧嬰幼兒，為其提供安全、溫馨成長環境。此外，縣府也持續擴展多元托育服務，包括推動定點臨時托育、增加保母服務量能及持續增設公共托嬰中心。這些措施旨在通過更完善的托育支持網絡，協助家長減輕育兒壓力。

縣府社會處表示，「大賢公共托嬰中心」委託「社團法人中華兆陽文教發展協會」營運。擁有專業教保團隊，提供多元的親職資訊與活動，為嬰幼兒及其家長提供更全面照顧與支持服務。

托嬰 托育 澎湖縣

延伸閱讀

原住民運動會聖火傳抵澎湖 原民歌舞熱鬧迎接

澎縣府推動銀髮族假牙補助 逾1700名長者受惠

贈導護志工防寒外套 陳光復：感謝守護學童安全

澎湖「女力閃耀」慶婦女節 陳光復：強化正能量

相關新聞

機票1位難求？金門縣府調查旅客需求 爭取清明加班機

清明連假即將到來，金門縣府觀光處除了啟動「清明專船」，目前台金空運前兩波航班訂位已結束，幾乎是班班客滿的狀態，考量仍有部...

屏東縣去年十大易肇事路口都在屏市 第1名發生27件車禍

屏東縣警察局公布去年縣內十大易肇事路口，全部都在屏東市，其中無號誌或僅設置閃光號誌的路口有3處。第一名位於屏東市中華路與...

台電核三廠火警檢討 周春米要求建立即時通報機制

位於屏東的核三廠日前施工不慎發生火警，引發當地對通報機制疑慮。台電代表今天向屏東縣政府進行檢討報告，屏東縣長周春米要求精...

縣市長唯一受邀赴輝達AI年會 高雄亞洲總部有譜？ 市長陳其邁：討論合作案

高雄市長陳其邁受邀出席輝達（NVIDIA）17日在美國加州聖荷西舉辦的「GTC 2025年會」，全台縣市首長只有他受邀，...

人員入侵軌道 高雄捷運斷電包抄找人

高雄捷運今天下午1時許發生人員入侵軌道事件，高捷駕駛在R24岡山高醫站發現，疑有1名身穿紅衣的男子在軌道上行走，高捷斷電...

全市第2危險路口！高雄中正交流道頻釀車禍 市府祭解方

高雄市中正一路與高速公路西側便道路口是全市第2名易肇事路口，交流道、平面車流長期交織，事故率居高不下，高市交通局為此提出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。