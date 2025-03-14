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金門將辦青年論壇 議員：政策討論不應閉門造車

中央社／ 金門14日電

金門議員董森堡將辦青年政策論壇，蒐集建議帶至教育部青發署舉辦的公民對話活動提出；董森堡說，如何將人留在金門是重要青年議題，也需長遠規劃，相關政策應與青年討論，不應閉門造車。

金門無黨籍議員董森堡將於22日上午，在金城鎮的睿家CHez Ray交流空間舉辦金門青年政策論壇，論壇中整合建議會由其助理帶到教育部青年發展署舉辦的2025青年政策白皮書「公民對話」活動中提出。

董森堡今天接受中央社記者採訪表示，若金門的常駐人口能到達12、13萬，很多產業會有較好發展，青年也更有可能留在家鄉或者吸引青年到金門工作．「怎樣把人留下來，我認為是金門最需要的青年政策。」

董森堡指出，除建議金門最大產業金門酒廠，可透過觀光工廠等方式拓展不同事業外，金門既有的農林漁牧產業，也可由農業試驗所、畜產試驗所等開發新產品，再將技術轉移給青年，讓金門能有更多產業發展機會。

董森堡表示，當有產業之後，縣府也可再透過房租、薪資、交通等補貼，再增加青年來金門工作誘因，「這都只是其中幾個想法，產業發展是很長遠的政策規劃」，他也說，如果能透過與青年交流討論他們需要的政策，至少政策不會閉門造車，最後無法幫助到青年。

董森堡說，這次青年政策論壇優先開放金門高中職學生、金門大學學生及金門青年店家優先報名，而論壇為討論形式，須提出想法及聆聽他人建議。邀請金門青年來到論壇提出政策建議，並與參加者一同討論，如果當天無法前來，或是想先提出想法，也可透過線上表單先行填寫（https://forms.gle/mgwxXMcVpy7gTJ6g8）。

議員 金門 青年

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