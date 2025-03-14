台電核三廠火警檢討 周春米要求建立即時通報機制

位於屏東的核三廠日前施工不慎發生火警，引發當地對通報機制疑慮。台電代表今天向屏東縣政府進行檢討報告，屏東縣長周春米要求精進5大項目，包含建立火警即時通報機制等。

核三廠6日發生火警，引發地方對通報機制討論。台電公司副總經理許永輝今天率核三廠長高起等人，赴屏東縣政府向周春米、消防局長李彬正、環保局長顏幸苑與民政處長鄭文智進行檢討報告。

周春米表示，核三廠內不容有任何閃失，平時訓練專業、運作及面臨火災疑慮，更需要專業上加強，因此提出期限內提交詳細檢討報告與改善計畫，務必與縣府保持密切溝通，以確保核能發電廠安全無虞；建立火警即時通報機制，降低資訊不透明，減緩在地鄉親憂慮等幾項要求。

周春米指出，核三廠後續處理還有一段漫長過程，必須消除縣府、鄉親及觀光客對核三廠疑慮，要求台電公司與核三廠務必提出整套完整說明，持續檢討並提出相關精進作為。

核三廠長高起表示，火警發生至今已進行相關檢討，他會後允諾未來會同步進行通報，並列入平時演練過程、加強內部聯繫系統，以降低鄉親憂慮。

縣府新聞稿表示，回顧整場火警，核三廠6日上午11時18分發生火警，11時23分廠內消防分隊接到火警通知並於11時25分出發；縣府則於11時23分接到民眾報案，並在11時25分由勤務指揮中心立刻派遣9輛車、21名人員前往撲救。

縣府指出，屏東縣消防局建議，核三廠廠內橫向與縱向通報應同步進行，避免通報時間延誤，未來加入平時SOP演練，並善用無線電進行場內通報，若需使用大量高溫熔切作業，可提前派駐消防隊消防車至現場布置水線警戒、確保安全。