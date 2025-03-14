縣市長唯一受邀赴輝達AI年會 高雄亞洲總部有譜？ 市長陳其邁：討論合作案

高雄市長陳其邁受邀出席輝達（NVIDIA）17日在美國加州聖荷西舉辦的「GTC 2025年會」，全台縣市首長只有他受邀，令人好奇輝達在高雄設亞洲總部是否有譜了？陳其邁下午受訪時否認此行與爭設亞洲總部有關。

輝達亞洲總部花落台灣哪個縣市，答案尚未揭曉，此次輝達年度盛會僅邀陳其邁赴美，跟亞洲總部有關，格外引發聯想。業界分析，輝達先進算力中心設在高雄，亞洲總部落腳高雄機率攀升。

陳其邁表示，收到輝達邀約前往美國參加年會，此行也將與輝達高層會面，不過主要討論的是與輝達的合作專案，也就是「智慧高雄燈塔計畫」，將建構以高雄為城市級生成式AI平台的試辦場域，建置智慧城市解決方案軟體應用平台。

陳其邁說，去年已與輝達、Linker，以及國公營企業啟動合作，這次赴美訪問希望就未來技術尋求更多合作機會，盼加速智慧城市發展願景，訪美時間短暫，仍以輝達GTC年會為出訪目的。

隨行局處包括經發局、交通局、環保局、工務局，雙方將針對智慧交通、數位雙生、城市永續、防災等智慧城市應用，研討技術性合作，加速讓高雄城市轉型。

此行爭取輝達在高雄設亞洲總部？陳其邁說「跟那個無關」，此行目的是燈塔計畫，他說這次年會全球企業技術人員、管理部門、高階經理人齊聚，包括展覽、論壇、演講大概有1000多場是非常忙碌的，這是屬於NVIDIA年度盛會，就是很單純受邀參加。

高市經發局說明，此次行程還將前往舊金山灣區考察水岸經濟發展模式，拜訪史丹佛大學、Berkeley新創加速器SkyDeck等產官學研機構，借鏡國際經驗、強化高雄在AI城市治理與智慧經濟競爭力，盼透過訪美深化全球鏈結，推動高雄成為具國際影響力科技智慧城市。

輝達3月17至21日將在美國加州聖荷西舉辦全球首要的人工智慧（AI）大會 GTC 2025，屆時AI界頂尖人才齊聚一堂，估計來自世界各國2萬5000人與會。