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縣市長唯一受邀赴輝達AI年會 高雄亞洲總部有譜？ 市長陳其邁：討論合作案

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天下午接受媒體聯訪說明關於赴美參加輝達年會目的及原因。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁今天下午接受媒體聯訪說明關於赴美參加輝達年會目的及原因。記者郭韋綺／攝影

高雄市長陳其邁受邀出席輝達（NVIDIA）17日在美國加州聖荷西舉辦的「GTC 2025年會」，全台縣市首長只有他受邀，令人好奇輝達在高雄設亞洲總部是否有譜了？陳其邁下午受訪時否認此行與爭設亞洲總部有關。

輝達亞洲總部花落台灣哪個縣市，答案尚未揭曉，此次輝達年度盛會僅邀陳其邁赴美，跟亞洲總部有關，格外引發聯想。業界分析，輝達先進算力中心設在高雄，亞洲總部落腳高雄機率攀升。

陳其邁表示，收到輝達邀約前往美國參加年會，此行也將與輝達高層會面，不過主要討論的是與輝達的合作專案，也就是「智慧高雄燈塔計畫」，將建構以高雄為城市級生成式AI平台的試辦場域，建置智慧城市解決方案軟體應用平台。

陳其邁說，去年已與輝達、Linker，以及國公營企業啟動合作，這次赴美訪問希望就未來技術尋求更多合作機會，盼加速智慧城市發展願景，訪美時間短暫，仍以輝達GTC年會為出訪目的。

隨行局處包括經發局、交通局、環保局、工務局，雙方將針對智慧交通、數位雙生、城市永續、防災等智慧城市應用，研討技術性合作，加速讓高雄城市轉型。

此行爭取輝達在高雄設亞洲總部？陳其邁說「跟那個無關」，此行目的是燈塔計畫，他說這次年會全球企業技術人員、管理部門、高階經理人齊聚，包括展覽、論壇、演講大概有1000多場是非常忙碌的，這是屬於NVIDIA年度盛會，就是很單純受邀參加。

高市經發局說明，此次行程還將前往舊金山灣區考察水岸經濟發展模式，拜訪史丹佛大學、Berkeley新創加速器SkyDeck等產官學研機構，借鏡國際經驗、強化高雄在AI城市治理與智慧經濟競爭力，盼透過訪美深化全球鏈結，推動高雄成為具國際影響力科技智慧城市。

輝達3月17至21日將在美國加州聖荷西舉辦全球首要的人工智慧（AI）大會 GTC 2025，屆時AI界頂尖人才齊聚一堂，估計來自世界各國2萬5000人與會。

經濟發展 美國 陳其邁

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