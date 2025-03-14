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6年投入6億 高市府打造小港醫院成重度級急救責任醫院

中央社／ 高雄14日電

高雄市政府今天與高雄醫學大學簽署提升市立小港醫院「重度級急救責任醫院」合作備忘錄，雙方預計6年內至少投入6億元，讓小港醫院在2032年通過「重度級急救責任醫院」認證。

高雄市長陳其邁今天出席簽約儀式，見證雙方簽署MOU。陳其邁致詞時表示，高醫在偏鄉、公衛政策上給市府最大協助，並承諾將提供必要協助，完成小港醫院重度級急救責任醫院認證，以完善南高雄緊急醫療資源，符合市民對緊急醫療需求。

陳其邁指出，根據統計資料，小港醫院急診就醫人數113年每月平均5525人次上升至114年1至2月7014人次，增幅約27%，其中重傷檢傷1、2級人數月平均從321人次增加至368人次，成長15%。

此外，小港醫院為屏東地區轉診重點醫院之一，東港安泰醫院火災事件，許多病患直接轉診到小港醫院，數據顯示小港醫院醫療量能已有迫切提升需求，從急診人數數據顯示，小港醫院為高雄市急救責任醫院中急診人次第4高，僅次於高雄長庚、高醫及高雄榮總。

高雄醫學大學董事長陳建志說，高醫始終以世界級的醫療品質陪伴市民，度過各種醫療挑戰；尤其是位處高雄南部的小港醫院更是南高雄90萬市民最信賴的健康夥伴，此次簽訂MOU能讓醫院升級，更能讓市民在最關鍵的時刻獲得即時、優質的醫療照護。

高雄市衛生局長黃志中會後接受媒體聯訪表示，目前估計在6年內市府和高醫都要投入至少新台幣3至4億元，才能逐步完成「重度級急救責任醫院」認證。

高醫校長余明隆表示，除了經費以外，最重要的是人力培養需要時間，包括醫師、護理人力等，未來在很多醫療部分都是24小時值班，不管是心血管、腦中風、高危險妊娠、外傷小組、急診跟加護病房都需要有大量人力支撐。

小港醫院院長洪志興說，在市府衛生局和學校支持之下，急重症大樓已啟用1年多，加護病房正在擴建，現有加護病床30床，未來加上小兒加護病房會到60床。

高醫

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