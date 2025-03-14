人員入侵軌道 高雄捷運斷電包抄找人

高雄捷運今天下午1時許發生人員入侵軌道事件，高捷駕駛在R24岡山高醫站發現，疑有1名身穿紅衣的男子在軌道上行走，高捷斷電、包抄找人。目前紅線R3至R22站採取局部運轉。

高捷表示，列車在R23橋頭火車站到R24岡山高醫站站間，上行疑似有人員入侵軌道（非落軌），目前此區域斷電派員包抄尋找這名人員。目前高捷紅線變更營運模式為R3至R22採取局部運轉，R22至RK1站啟動公車接駁作業。

高雄捷運公司透過文字訊息說明，高捷駕駛行駛列車到離R24站約400多公尺左右，發現前方有1名身穿紅色衣服的男性在軌道上行走；司機緊急停車後，這名男性沿著列車旁邊往南行走，司機員回報後緊急折返到南側駕駛室，已不見這名男性蹤影，現場仍尋找中。