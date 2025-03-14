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全市第2危險路口！高雄中正交流道頻釀車禍 市府祭解方

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市中正一路與高速公路西側便道路口是全市第2名易肇事路口，交流道、平面車流長期交織，事故率居高不下。記者宋原彰／攝影
高雄市中正一路與高速公路西側便道路口是全市第2名易肇事路口，交流道、平面車流長期交織，事故率居高不下。記者宋原彰／攝影

高雄市中正一路與高速公路西側便道路口是全市第2名易肇事路口，交流道、平面車流長期交織，事故率居高不下，高市交通局為此提出優化對策，透過地面彩色標線引導車流、增設實體及標線型槽化島，南下匝道右轉車流也會延長右轉便道匯入中正一路的長度，減少回堵問題，預計年中申請國土署計畫，明年底完工。

該處南向下匝道有6成車輛會右轉進中正路，平面車道南向有7成5車輛須左偏上匝道，車流匯集且右轉便道匯入長度短，車流交織頻傳意外；交通局參看韓國做法，規畫下匝道右轉至中正路車道畫紅色標線、下匝道直行至三多路畫藍色標線、平面車道上國道畫綠色標線，再增設指示牌面、標線型槽化島、分隔島，透過號誌輪放紓解車流。

交通局表示，下匝道右轉至中正路車道未來規畫為2車道，透過標線導引，民眾能選擇進入便道或直行至中正路再右轉，有效紓解右轉車流，而國1南出下匝道與平面側車道車流會透過調整號誌設計、時相，能達到完全分流且增加清道時間。

因南出下匝道右轉車流的便道原長度50公尺，匯入長度不足導致許多右轉車停匝道口，交通局規畫延長便道40公尺，增加與機車道平行匯入段長度，避免汽機車貿然匯入增加風險；此外，平面穿越匝道長度過長，將重新調整路口西北隅實體槽化島設計，一併在行穿線加設分隔島、庇護島，人行通道，行人觸動號誌。

交通局補充，經過交通模擬評估改善措施實施後，該路口服務水準將由現況E級提升至D級，整體車流運作效率明顯提升，預計7月提報中央國土署「用續提升行人安全計畫」，年底經費通過後，明年初發包施工，明年底完工。

高雄市中正一路與高速公路西側便道路口是全市第2名易肇事路口，交流道、平面車流長期交織，事故率居高不下。記者宋原彰／攝影
高雄市中正一路與高速公路西側便道路口是全市第2名易肇事路口，交流道、平面車流長期交織，事故率居高不下。記者宋原彰／攝影
高市交通局為此提出優化對策，透過地面彩色標線引導車流、增設實體及標線型槽化島，南下匝道右轉車流也會延長右轉便道匯入中正一路的長度，減少回堵問題。記者宋原彰／攝影
高市交通局為此提出優化對策，透過地面彩色標線引導車流、增設實體及標線型槽化島，南下匝道右轉車流也會延長右轉便道匯入中正一路的長度，減少回堵問題。記者宋原彰／攝影
高市交通局為此提出優化對策，透過地面彩色標線引導車流、增設實體及標線型槽化島，南下匝道右轉車流也會延長右轉便道匯入中正一路的長度，減少回堵問題。記者宋原彰／翻攝
高市交通局為此提出優化對策，透過地面彩色標線引導車流、增設實體及標線型槽化島，南下匝道右轉車流也會延長右轉便道匯入中正一路的長度，減少回堵問題。記者宋原彰／翻攝

國土署 車道

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