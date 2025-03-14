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百年洋樓重獲新生 金門甄洋樓成文化體驗新亮點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
隱身在金門後浦小鎮「轎巷」內的王慶雲洋樓，建於西元1934年，是有90年歷史的老洋樓。記者蔡家蓁／攝影
隱身在金門後浦小鎮「轎巷」內的王慶雲洋樓，建於西元1934年，是有90年歷史的老洋樓。記者蔡家蓁／攝影

位於金門金城鎮莒光路的甄洋樓，歷史可追溯至近百年前，如今經過修繕與活化，已轉型為結合文化體驗、飲食與休閒的多功能空間，成為當地文化觀光的新亮點。甄洋樓近期獲頒金門縣政府「傳統建築活化利用特優獎」，成為縣內活化歷史建築的成功範例，業者陳婉甄表示，未來將持續優化服務，增設文化導覽與主題活動，讓遊客深入了解金門的歷史與建築特色。

甄洋樓前身為王慶雲洋樓，隱身於金門後浦小鎮「轎巷」內，建於1934年，已有90年歷史，金門縣政府透過「傳統建築風貌維護計畫」進行修繕，讓這棟洋樓恢復昔日僑鄉文化特色，並透過建築師的巧思重新規劃內部空間，使其兼具功能性與可利用性。2023年，縣府透過「傳統建築活化利用標租案」，引入民間經營模式，讓這座老建築得以重獲新生。

現年31歲的陳婉甄，身兼「三寶媽」，憑藉對金門文化的熱愛，將甄洋樓打造成文化體驗空間， 店內提供超過 2000套服裝，包括旗袍、漢服、秀禾服等，尺寸涵蓋S至7XL，讓遊客換上傳統服飾，漫步於古色古香的建築內，彷彿穿越時光。

陳婉甄說，她有一半金門血統，母親來自小金門，自己則出生於台南。大學時選擇就讀金門大學觀光系，畢業後留在母親的故鄉發展；她自小熱愛古裝文化，童年時與妹妹模仿電視劇還珠格格，以床單自製戲服，這段回憶也成為她開設古裝體驗店的靈感來源。

她表示，最初蒐集的多為劇組服裝，如陸劇三生三世十里桃花及清宮劇服飾，但後來發現這類服裝易退流行，因此改為挑選經典耐看的款式，確保長期吸引遊客。如今，甄洋樓已被部分遊客稱為「金門第一服飾租借名店」，成為當地熱門打卡點。

除了服裝體驗，甄洋樓的內部空間也經過精心規劃，保留歷史建築的獨特韻味，同時融入現代服務需求。店內裝潢典雅細緻，並提供咖啡、氣泡飲與下午茶等輕食服務，讓遊客在感受歷史氛圍的同時，也能享受悠閒時光。

金門縣政府表示，甄洋樓的成功活化，證明歷史建築不僅能夠保存，還能透過創新經營模式，轉化為地方文化與觀光發展的重要資產，未來縣府將持續推動傳統建築修復與活化，並鼓勵更多業者參與，以提升金門文化觀光的吸引力。

金門大學觀光系畢業的陳婉甄在先生的支持下，全心投入漢服體驗館的經營，現在更自辦導覽培訓，希望培育更多後浦導遊，讓金門更好玩。記者蔡家蓁／攝影
金門大學觀光系畢業的陳婉甄在先生的支持下，全心投入漢服體驗館的經營，現在更自辦導覽培訓，希望培育更多後浦導遊，讓金門更好玩。記者蔡家蓁／攝影
甄洋樓近期獲頒金門縣政府「傳統建築活化利用特優獎」，成為縣內活化歷史建築的成功範例，業者陳婉甄表示，未來將持續優化服務，增設文化導覽與主題活動，讓遊客深入了解金門的歷史與建築特色。圖／縣府提供
甄洋樓近期獲頒金門縣政府「傳統建築活化利用特優獎」，成為縣內活化歷史建築的成功範例，業者陳婉甄表示，未來將持續優化服務，增設文化導覽與主題活動，讓遊客深入了解金門的歷史與建築特色。圖／縣府提供

服裝 歷史建築 金門

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