澎湖南方四島垃圾損名 海管處推「行動垃圾車」

澎湖「南方四島」國家海洋公園遭遊客批評垃圾未實施「垃圾不落地」，東吉嶼等地四處成包成堆垃圾，今天已與望安鄉公所協力清除垃圾，並補足人力，恢復垃圾清運。

國家公園署海洋國家公園管理處，針對本報報導澎湖南方四島垃圾落地，有損國家公園美名，今天表示，針對澎湖南方四島國家公園東吉嶼、東嶼坪嶼民生及遊客垃圾堆置，影響國家公園景觀及衛生疑慮問題，內政部國家公園署海洋國家公園管理處已偕同澎湖縣望安鄉公所全力處理，鄉公所已積極補足人力恢復垃圾清運工作，近期已無垃圾隨意丟棄的情形。

國家公園署表示，將依「國家公園法」及「廢棄物清理法」對違規棄置垃圾者裁罰，並持續宣導「一人一袋」，鼓勵遊客自行帶走自己的垃圾，共同維護國家公園的潔淨。

國家公園署說明，為優化垃圾管理方式，海管處、望安鄉公所及在地居民將持續研議，推動「行動垃圾車」模式，由清潔人員定時沿線收運居民家用垃圾，落實「垃圾不落地」政策，提升環境衛生品質。

海管處長徐韶良拜會望安鄉代理鄉長洪棟霖，雙方針對東吉嶼垃圾分類減量、垃圾定期回運等議題深入討論。海管處表示，望安鄉公所承諾將加派人力，並積極辦理垃圾定期回運的採購作業，以確保垃圾能夠有效處理。