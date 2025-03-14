國家公園蒙塵 澎湖南方四島垃圾成堆

澎湖「南方四島」列為國家海洋公園已10年，遊客發現當地實施垃圾不落地，但南方四島和望安鄉部分村落仍四處可見成包、成堆垃圾，報廢垃圾車亦棄置成垃圾堆，質疑「這是國家公園嗎」？

澎湖縣環保局副局長許佳佩表示，離島難運垃圾，包船也不容易，垃圾才集中暫置，等包到船後一次清理。澎湖觀光季快到，將輔導鄉公所及國家海洋公園管理處處理垃圾問題。

澎湖南方的望安鄉東坪、西坪、東吉嶼、西吉嶼和周邊島礁，具玄武岩地質及獨特梯田式菜宅人文地景，合稱「南方四島」。這裡是台灣海峽重要燕鷗繁殖區、珊瑚礁生態系區域，又是澎湖海洋生態的種原庫，2014年6月繼東沙環礁之後列為南方四島國家公園，其中西吉嶼無人居住。

近日有遊客發現，望安、將軍澳、花嶼等島都有垃圾車，卻垃圾處處，且將軍澳島上棄置報廢的垃圾車及資源收車，周遭又被丟垃圾，宛如垃圾場，國家公園內的東吉村、東坪村路邊或碼頭也垃圾處處，令人看得直搖頭。

遊客表示，南方四島沒有垃圾處理場，即使設有垃圾桶，也常見垃圾滿溢發臭，孳生蚊蠅，南邊碼頭設置垃圾暫置場，有人卻燒垃圾造成汙染，「這是國家公園嗎」？

海洋管理處副處長林尚卿表示，東吉的垃圾可能是遊客留下或居家垃圾，平時由鄉公所定期清理，去年海管處曾宣導「一人一袋」，請遊客帶走，家庭垃圾正與居民溝通，希望拿到南方碼頭垃圾暫置場，只要風浪允許就可包船清運。

海管處並說明，東吉嶼居民習慣把垃圾丟到公家垃圾桶，望安鄉公所會由清潔員每日巡檢，把垃圾移至垃圾場，但今年因公所預算遭刪減，清潔隊人力由2人減至1人，休假無人代理才造成「暫時性的偶發事件」。