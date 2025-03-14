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左營南門圓環 將改十字路口
高雄左營舊城南門圓環附近多達6個交會路口，行車路線與交通號誌複雜，外地人常「霧煞煞」，屢傳交通事故，因當地是連接台積電高雄廠要道，交通量劇增，高雄市政府計畫斥資2.23億元取消圓環，改成十字路口，內政部國土管理署下月將審議經費。
高雄市新工處表示，舊城南門圓環將配合新台17線南段第3期工程改為一般十字路口，已進行規畫設計，預計以半島型式連接南門文化遺址，提升路口交通效率，目標2026年底完工。
左營舊城南門、北門、東門同列國定古蹟，其中鄰近果貿社區、海青工商的南門圓環，共有左營大路、啟文路、中華一路、城峰路、鼓山三路及果峰街等6個路口匯集，有通勤族抱怨，每次通過這處圓環要等2個紅燈，耗時不便。
立委李柏毅說，南門是通往左營及鼓山區的重要道路，會透過新台17南段三期工程將圓環改為十字路口，也會配合「見城計畫」設置南門廣場，他已向中央爭取經費，同時要求高雄市政府召開說明會，聆聽果貿社區、108期重劃區居民等在地民眾聲音。
市議員李雅慧說，此計畫原本與啟文門一帶的綠化工程有關，起初希望經費能併入見城計畫，但遭文化部排除，經爭取，下月可望進入經費審議，未來兩側人行道會改造鋪面，提升安全。
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