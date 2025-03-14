旗山殯儀館案 遭控逼居民就範

高雄市旗山殯儀館設置案爭議多年，市府下周召開可行性評估報告書審查會議。公民團體質疑公聽會未到旗尾預定地舉行，改找所有里的里長到市府出席背書，儼然聯合旗山各里「圍毆」旗尾里，逼居民就範。殯葬處表示，公聽會去年開過，此次是專家審查會，居民可旁聽並陳述意見。

殯葬處長黃中中說，此案仍在評估階段，尚未成案，下周主要邀請專家學者舉行審查會而非公聽會，不會開放地方民眾參與，但考量地方仍有不同聲音，歡迎居民列席旁聽，也可以登記發言或提交書面意見。

高雄旗美9區1年死亡人數近2千人，欠缺公立殯儀館，居民多半在戶外搭棚架治喪，若沒有合適停柩、辦告別式的場地，須遠赴市區處理後事，來回奔波不便。縣市合併後，高市府推動旗山殯儀館，旗尾居民認為選址不當，影響交通、水源及觀光，此外居民對於設置火化場的疑慮，也未化解。

旗山殯儀館預定地位於公立納骨塔對面空地，規畫公司指出，基地面積1.7公頃，屬於特農區殯葬用地，距離民宅至少500公尺，免辦水保、環評，作業期程4年。殯葬處也強調，此案涵蓋禮廳、靈堂、冷凍室、停柩室、環保金爐、多元生命葬法園區及停車場，不包含火化設施。

但近日殯葬處通知各里辦公室，3月19日舉行可行性評估報告說明會，尊懷文教基金會會長王中義質疑，市府要在旗尾蓋殯儀館，不去旗尾開公聽會，反要旗山區公所及里長去審查會議為設置案背書，旗尾居民等同被眾人「圍毆」、「欺負」，這樣合理嗎？

「納入鄰近居民民意很合理，無奈市府一意孤行」，議員朱信強指出，他曾向市府建議在旗尾地區加開1場公聽會，未被採納，有強渡關山的感覺，決策影響達百年之久，以後要改變很難，應該更謹慎一點。