身心障礙者也能開心露營 屏縣打造全國第一台無障礙露營拖車

為打造多元共融的社會環境，屏東縣政府為身心障礙者打造全國第一台無障礙旅遊露營拖車「挑戰者號」，今日公開展示。縣府也希望藉由挑戰者號推出的相關活動，提供身心障礙者露營休憩的配套措施，造福更多肢體障礙者。

縣府從2016年開始連續舉辦多項身障者活動，包括浮潛、脊髓損傷者全國運動大會、全國輪椅壘球賽、全國聽障保齡球賽、身障者藝術作品展等。今年將邀請身障者一起來露營，將於3月15日邀請120名身心障礙者及陪伴協同者到賽嘉樂園露營區，體驗露營的樂趣。

為此縣府也與身心障礙者共同討論，開發出全國首台無障礙旅遊露營拖車，拖車除了加裝身障朋友們上下移動的斜坡板設計外，車內的盥洗室、床舖及空調更是無障礙設備，藉此希望身心障礙朋友們親身體驗露營活動的輕鬆、便利。