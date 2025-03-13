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身心障礙者也能開心露營 屏縣打造全國第一台無障礙露營拖車

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府為身心障礙者打造全國第一台無障礙旅遊露營拖車「挑戰者號」，希望提供身心障礙者露營休憩的配套措施。記者潘奕言／影攝
屏東縣政府為身心障礙者打造全國第一台無障礙旅遊露營拖車「挑戰者號」，希望提供身心障礙者露營休憩的配套措施。記者潘奕言／影攝

為打造多元共融的社會環境，屏東縣政府為身心障礙者打造全國第一台無障礙旅遊露營拖車「挑戰者號」，今日公開展示。縣府也希望藉由挑戰者號推出的相關活動，提供身心障礙者露營休憩的配套措施，造福更多肢體障礙者。

縣府從2016年開始連續舉辦多項身障者活動，包括浮潛、脊髓損傷者全國運動大會、全國輪椅壘球賽、全國聽障保齡球賽、身障者藝術作品展等。今年將邀請身障者一起來露營，將於3月15日邀請120名身心障礙者及陪伴協同者到賽嘉樂園露營區，體驗露營的樂趣。

為此縣府也與身心障礙者共同討論，開發出全國首台無障礙旅遊露營拖車，拖車除了加裝身障朋友們上下移動的斜坡板設計外，車內的盥洗室、床舖及空調更是無障礙設備，藉此希望身心障礙朋友們親身體驗露營活動的輕鬆、便利。

縣長周春米表示，近年來露營風盛行，不過身障者礙於行動不便，相較於一般人，露營是很大的挑戰，因此開發無障礙露營拖車，也舉辦身障者露營活動，希望讓身心障礙者體驗露營樂趣。縣府社會處表示，露營旅遊復康巴士預計今年5月開放預約租借，歡迎身心障者多加使用。

屏東縣政府為身心障礙者打造全國第一台無障礙旅遊露營拖車「挑戰者號」，希望提供身心障礙者露營休憩的配套措施。記者潘奕言／影攝
屏東縣政府為身心障礙者打造全國第一台無障礙旅遊露營拖車「挑戰者號」，希望提供身心障礙者露營休憩的配套措施。記者潘奕言／影攝
屏東縣政府為身心障礙者打造全國第一台無障礙旅遊露營拖車「挑戰者號」，希望提供身心障礙者露營休憩的配套措施。記者潘奕言／影攝
屏東縣政府為身心障礙者打造全國第一台無障礙旅遊露營拖車「挑戰者號」，希望提供身心障礙者露營休憩的配套措施。記者潘奕言／影攝

屏東縣政府 身障者 露營區

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