原住民運動會聖火傳抵澎湖 原民歌舞熱鬧迎接
114年全國原住民族運動會聖火今天傍晚傳抵澎湖縣政府，縣長陳光復代表接火並引燃聖火台，澎湖原住民現場歌舞迎接聖火。澎湖縣今年首次組隊參加，10人參加跆拳道項目。
原住民族運動會聖火今天由高雄市政府運動發展局副局長謝汀嵩等人率隊，自澎湖天后宮出發，繞經市區民族、中山、中正等路段，在熱鬧的樂曲聲及原住民舞蹈中，跑抵縣府廣場。
陳光復表示，澎湖縣有700餘位原住民，相較其他縣市而言，雖然人數不多，但澎湖原住民的熱情與卓越的運動實力，不容小覷，期盼藉由這場體育盛事，促進族群融合、交流，讓更多民眾認識原住民族的運動精神。
全國原住民族運動會2年舉辦一次，自21日到24日在高雄市都會區與原鄉部落舉行，澎湖縣今年首次組隊參加，隊職員選手計10人參加跆拳道項目。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言