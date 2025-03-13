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原住民運動會聖火傳抵澎湖 原民歌舞熱鬧迎接

中央社／ 澎湖縣13日電

114年全國原住民族運動會聖火今天傍晚傳抵澎湖縣政府，縣長陳光復代表接火並引燃聖火台，澎湖原住民現場歌舞迎接聖火。澎湖縣今年首次組隊參加，10人參加跆拳道項目。

原住民族運動會聖火今天由高雄市政府運動發展局副局長謝汀嵩等人率隊，自澎湖天后宮出發，繞經市區民族、中山、中正等路段，在熱鬧的樂曲聲及原住民舞蹈中，跑抵縣府廣場。

陳光復表示，澎湖縣有700餘位原住民，相較其他縣市而言，雖然人數不多，但澎湖原住民的熱情與卓越的運動實力，不容小覷，期盼藉由這場體育盛事，促進族群融合、交流，讓更多民眾認識原住民族的運動精神。

全國原住民族運動會2年舉辦一次，自21日到24日在高雄市都會區與原鄉部落舉行，澎湖縣今年首次組隊參加，隊職員選手計10人參加跆拳道項目。

原住民族 澎湖縣 運動

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