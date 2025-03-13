4艘中國海警船再度侵擾金門海域 海巡署強勢驅離

繼昨日大陸科研船「延平二號」到金門東碇海域違法進行海域探測遭巡防艇驅離後，今天中國海警又侵擾金門海域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區於14時許偵獲數艘中國海警船後，立即調動巡防艇能量，前推至限制水域線上部署對應。

海巡署金馬澎分署第十二巡防區在今天14時許發現中國海警船蹤跡，隨即調派巡防艇至金門限制水域線上部署戒備，14時50分，4艘中國海警船「14515」、「14608」、「14603」及「14604」自金門外海逼近，並分別自金門料羅及翟山西南面兩處駛入台灣水域。

對此，海巡署立即派遣4艘巡防艇快速前進，對中國海警船進行併航監控，並透過中、英文無線電廣播，強勢要求對方離開，中國海警船最終在台灣巡防艇的監控壓力下，於17時退出金門限制水域。