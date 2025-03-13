4艘中國海警船再度侵擾金門海域 海巡署強勢驅離
繼昨日大陸科研船「延平二號」到金門東碇海域違法進行海域探測遭巡防艇驅離後，今天中國海警又侵擾金門海域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區於14時許偵獲數艘中國海警船後，立即調動巡防艇能量，前推至限制水域線上部署對應。
海巡署金馬澎分署第十二巡防區在今天14時許發現中國海警船蹤跡，隨即調派巡防艇至金門限制水域線上部署戒備，14時50分，4艘中國海警船「14515」、「14608」、「14603」及「14604」自金門外海逼近，並分別自金門料羅及翟山西南面兩處駛入台灣水域。
對此，海巡署立即派遣4艘巡防艇快速前進，對中國海警船進行併航監控，並透過中、英文無線電廣播，強勢要求對方離開，中國海警船最終在台灣巡防艇的監控壓力下，於17時退出金門限制水域。
海巡署表示，中國海警船運用灰色地帶對我侵擾行動不斷，持續以多種非法手段不停侵犯我國水域，海巡署對此強烈譴責，經統計中國海警迄今已襲擾金門水域達61次，海巡本於職責，持續秉持堅定立場，正面應對中國灰色地帶侵擾與威脅，捍衛國家主權，安定民心士氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言