農漁會選舉反賄選與暴力 連江縣警座談會宣導

為防範賄選與暴力介入114年農漁會幹部選舉，連江縣警局邀請檢方共同舉行選情交流座談會，並呼籲監察院日前指馬祖「記號票」現象，民眾應注意勿被有心人士利用換票、賄選。

連江縣政府警察局今天發布新聞稿出，12日舉行選情交流座談會，並邀請連江地方檢察署主任檢察官蔡杰承與會，會中由縣警局提出工作報告，分析114年農漁會各級幹部選舉選情。

連江縣政府警察局長陳保安於會中表示，為維護縣內農漁會選舉公平性，以及乾淨、純樸選風，除與各相關單位保持密切聯繫並交換情資外，更強調轄下各單位於執法過程中，務必保持中立，遵守法定程序及偵查不公開原則，並積極宣導反賄選、反暴力，從源頭杜絕不法。

蔡杰承強調，監察院日前發布公告，指馬祖地區曾於公職人員選舉中，出現多張蓋在候選人號次、人像、及多次蓋章的有效票，又俗稱「記號票」。目前監委已展開調查，提醒民眾為免觸法，投票時應避免遭有心人士利用，以「記號票」來換票、賄選。

連江縣警局呼籲，馬祖地區民風純樸，參與農漁會選舉之候選人，以及投票民眾切勿買票、賣票，共同維護良好選舉環境，民眾若發現有賄選或暴力介入選舉，可向縣警局提出檢舉。