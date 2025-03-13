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澎縣府推動銀髮族假牙補助 逾1700名長者受惠

中央社／ 澎湖縣13日電

澎湖縣政府推動長者假牙補助，讓長者恢復正常咀嚼飲食功能，澎湖縣長陳光復今天在銀髮族假牙裝置感恩餐會表示，長輩的健康，就是縣府最欣慰的事。

澎湖縣政府「長輩會呷會步」關懷列車，配合口腔健康月，今天在湖西鄉舉辦「65歲以上銀髮族假牙裝置感恩餐會」，陳光復到場關懷長輩，傾聽長者們的心聲，並感謝縣內13家特約牙醫診所熱心配合假牙補助政策，協助長輩們重拾自信的笑容，促進健康生活。

陳光復表示，澎湖縣內許多年長者，因牙齒脫落或缺牙等原因，導致無法正常咀嚼、進食困難，甚至有食物咀嚼後吐出的情況發生，嚴重影響身體健康，為幫助銀髮長者找回健康，在議會的支持下，縣府自112年起擴大假牙補助範圍，讓長者恢復正常飲食功能、提升自信，也有效減少口腔疾病發生，進一步促進身體健康。

澎湖衛生局表示，65歲長者假牙補助，全口補助新台幣5萬元、半口補助2萬5000元，開辦至今已有超過1700位長者受惠，湖西鄉也有280位長者受益，其他鄉市也持續下鄉宣導，讓長者晚年生活幸福安康。

假牙 澎湖縣 長輩

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