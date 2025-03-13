金門縣府攜手觀光署 盼產官學打造特色旅遊體驗
交通部觀光署將整合觀光圈成為區域觀光品牌，金門觀光圈也將升級為金門觀光區；金門副縣長李文良表示，縣府除支持觀光署計畫，並將透過產官學合作盤點發掘資源，打造獨具特色旅遊體驗。
交通部觀光署自2020年推動觀光圈計畫，2024年金門觀光圈成立，觀光署預計今年整合共18個觀光圈成為7大「區域觀光品牌」，金門觀光圈也將同步升級為金門觀光區；觀光署長周永暉昨天率團拜會金門縣府，與李文良、觀光處長許績鑫等就觀光建設及活動行銷推廣交流意見，研商未來金門觀光區發展目標及願景。
李文良表示，金門有獨特戰地景觀優勢、豐富歷史文化資源及自然景觀等，將利用這些資源針對國際市場進行深度推廣，並透過區域性旅遊行銷，吸引更多國際旅客來金。
李文良也說，縣府將積極支持觀光署的相關計畫，並透過地方產官學合作模式，進一步盤點並發掘在地資源，打造更多獨具特色的旅遊體驗，提升金門觀光在國際的競爭力。
觀光處透過新聞稿表示，配合金門觀光區的整合升級，未來金門將強化與其他觀光區合作，實現資源共享與互惠共榮，爭取更多契機與發展，提升金門成為旅遊目的地競爭力。
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