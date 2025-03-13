馬祖高登北部島礁開放國人磯釣 14天前須提申請

僅有駐軍的北竿鄉高登島日前公布周邊島礁磯釣辦法，僅限中華民國國籍，並需於出海14天前透過合法娛樂漁業船業者，向北竿鄉公所提出申請，通過審查後即可至指定地點磯釣。

北竿鄉公所10日修正公告指出，開放高登島北面周邊1處島礁供民眾磯釣，開放時間為每日上午6時30分至下午4時30分，每日限額20人且需事先申請，若遇軍方任務與天候因素則不開放。申請資格限中華民國籍，且未涉國家安全、外患及未參與或涉嫌走私案件。外籍與陸籍人士禁止申請。

修正公告指出，申請磯釣者須於欲出海日14工作日前，偕同娛樂漁船業者，並攜帶身分證影本向北竿鄉公所提出申請。設籍連江縣民眾首次申請並完成身分查核後可沿用3個月，期間再次登島僅需於3工作天前提出，審查無誤即可登島磯釣。

不願具名的在地娛樂漁船業者告訴中央社記者，根據他觀察，台籍釣客7成為臨時起意，僅3成會提早規劃，14天後的海象難以預測，未知能否順利出海下，恐影響釣客前往高登意願，加上高登為馬祖民眾傳統漁場，磯釣捕魚行之有年，盼能放寬相關規定。

高登島目前僅有駐軍，馬祖防衛指揮部政戰主任朱蕙芳今天以電話回覆中央社記者指出，高登島為軍方管轄，基於國防與邊境安全，加上近年多起陸籍漁民擅闖事件，故針對上島民眾進行身分查核。而軍方並無掌握民眾犯罪相關資料，查核過程中需行文給檢警調，公文往返等最長需14工作天。

朱蕙芳表示，接獲北竿漁民反映14日審查時間過長，造成難以判斷海象是否適合出海，指揮官劉慎謨十分重視，故馬防部修正相關規定，放寬馬祖籍民眾查核身分後，即可沿用3個月。但國人欲前往高登磯釣，仍須依相關規定提出申請，共同維護國防安全。

朱蕙芳強調，高登島與周邊禁止拍攝，故民眾登島磯釣時，須遵守相關規定，禁止對島嶼與周邊海域拍攝。