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整理包／反滲透！賴總統國安記者會談話 五大重點

高市青年局長林楷軒新官上任 率先拜會兩據點

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市青年局長林楷軒（左）訪視Pinway青創基地，在進駐業者「大雄的木作世界」體驗刨製木筷的手作樂趣。圖／高市青年局提供
高市青年局長林楷軒（左）訪視Pinway青創基地，在進駐業者「大雄的木作世界」體驗刨製木筷的手作樂趣。圖／高市青年局提供

高市青年局局長林楷軒上任，率先視察位於駁二藝術特區的Pinway青創基地及雄校聯社團養成實驗室。林楷軒表示，青年創業與學生社團發展是青年政策的兩大核心，將積極攜手產學界及社群組織，打造更多貼近青年需求的發展環境。

高市府青年局前局長張以理上月請辭參選議員，市長陳其邁任命現年35歲的市長室專門委員林楷軒接掌青年局。市府指出，林楷軒是台灣大學法學碩士，在陳其邁擔任立委時擔任國會法案助理，2020年進入高市府擔任市長室專門委員。

林楷軒3 月4日宣誓就職，上任後參訪首站是駁二8號倉庫的Pinway青創基地，他與創業者交流對話，並親身體驗刨製木筷樂趣。第二站轉往雄校聯，林楷軒抵達時，舞蹈教室剛好有一群學生在練舞，林楷軒下場與年輕學子一起跳舞，現場洋溢青春活力與歡樂氛圍。

林楷軒說，透過實地訪視，他能體認創業青年要面臨的挑戰，也更清楚學生社團的實際需求；青年局將打造更多貼近青年需求的發展環境，協助年輕世代在高雄紮根、築夢及啟航，為城市注入源源不絕的青春能量。

青年局指出，Pinway青創基地是南部第一座永續發展目標（SDGs）示範場館，鼓勵青創團隊與創客教育（Maker Education），將SDGs核心價值融入創業布局；雄校聯則是專為學生社團打造的活動場域，設有舞蹈、展演攝影及多功能使用室。

Pinway開放時間為周三至周日10:00至19:00，雄校聯社團開放時間為周二至周五13:00至21:00、周六至周日10:00至20:00，寒暑假期間開放時間為09:00~21:00，每周一固定休館。

高市青年局長林楷軒（右一）參訪雄校聯，在學生邀請下展現舞藝。圖／高市青年局提供
高市青年局長林楷軒（右一）參訪雄校聯，在學生邀請下展現舞藝。圖／高市青年局提供
高市青年局長林楷軒（中）訪視Pinway青創基地，與進駐業者「8C Origin Coffee」開心合影。圖／高市青年局提供
高市青年局長林楷軒（中）訪視Pinway青創基地，與進駐業者「8C Origin Coffee」開心合影。圖／高市青年局提供

創業 青創 青年 高雄市

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