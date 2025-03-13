張鈞甯代言衛浴品牌 優雅現身南台灣粉絲爭睹
國內知名衛浴品牌看準南台灣科技轉型帶動的房市榮景、以及高級住宅衛浴市場的發展潛力，耗資五千萬在高雄開設旗艦店今天舉辦開幕，請來優雅知性的品牌代言人張鈞甯出席，現場吸引不少粉絲爭睹，現場手機，相機拍不停，這次透過活動分享自己的衛浴經驗和粉絲來互動張鈞甯說，衛浴空間就像藝術品一樣，精品衛浴設備，結合了新科技，更能提升生活品質，讓人用了完全放鬆，所代言的精品衛浴的簡約風格，符合她想要的簡約時尚風格，而使用精品衛浴也能寵愛自己。
女神張鈞甯一身俐落優雅白色削肩禮服登場，與在場嘉賓一起為德瑞克高雄旗艦店開幕，擔任多年代言人的她也大方分享自己的浴室秘密，笑著說德瑞克的智慧馬桶真的很貼心，比如說溫度調節就有不同的溫度，可以設定成自己最舒服的模式，另外洗淨效果的水量大小也自己可以調節，非常聰明、貼心且呵護人的馬桶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言