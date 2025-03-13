張鈞甯代言衛浴品牌 優雅現身南台灣粉絲爭睹

國內知名衛浴品牌看準南台灣科技轉型帶動的房市榮景、以及高級住宅衛浴市場的發展潛力，耗資五千萬在高雄開設旗艦店今天舉辦開幕，請來優雅知性的品牌代言人張鈞甯出席，現場吸引不少粉絲爭睹，現場手機，相機拍不停，這次透過活動分享自己的衛浴經驗和粉絲來互動張鈞甯說，衛浴空間就像藝術品一樣，精品衛浴設備，結合了新科技，更能提升生活品質，讓人用了完全放鬆，所代言的精品衛浴的簡約風格，符合她想要的簡約時尚風格，而使用精品衛浴也能寵愛自己。

女神張鈞甯一身俐落優雅白色削肩禮服登場，與在場嘉賓一起為德瑞克高雄旗艦店開幕，擔任多年代言人的她也大方分享自己的浴室秘密，笑著說德瑞克的智慧馬桶真的很貼心，比如說溫度調節就有不同的溫度，可以設定成自己最舒服的模式，另外洗淨效果的水量大小也自己可以調節，非常聰明、貼心且呵護人的馬桶。 國內知名衛浴品牌看準南台灣科技轉型帶動的房市榮景、以及高級住宅衛浴市場的發展潛力，耗資五千萬在高雄開設旗艦店。記者劉學聖／攝影 女神張鈞甯代言衛浴品牌，優雅現身南台灣粉絲爭睹。記者劉學聖／攝影 國內知名衛浴品牌看準南台灣科技轉型帶動的房市榮景、以及高級住宅衛浴市場的發展潛力，耗資五千萬在高雄開設旗艦店。記者劉學聖／攝影 女神張鈞甯代言衛浴品牌，優雅現身南台灣粉絲爭睹。記者劉學聖／攝影 女神張鈞甯代言衛浴品牌，優雅現身南台灣粉絲爭睹。記者劉學聖／攝影