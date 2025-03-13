高雄十八王公廟辦尋找文昌星活動 盼學子赴試好成績
考試將屆，高雄西子灣「靈興殿十八王公廟」即日起至6月底止，舉辦「尋找文昌星、武狀元」評比活動，共分學科、術科成績評比，讓各階段的學生透過主神玄天上帝、十八王公加持，而能靜下心來、穩定情緒專心念書，獲得好成績。
靈興殿十八王公廟命理老師高輔進表示，高雄西子灣十八王公廟的十八位王爺公，在清朝康熙還在世時期，便時常熱心鄉里、服務地方，經常幫助努力上進的人，為了感念祂們的善舉特地建廟祭祀，高輔進說在現今科技環伺下，很多學生受到手機等3C產品影響，很難靜下心來專心念書，形成浮動、坐不住，無法念書，他強調這活動主要是透過神明無形加持的力量，協助學生「專心」與「專注」，希望讓更多人能透過神明的加持，克服干擾、誘惑，能順利靜下心念書，而取得理想成績。
這項「尋找文昌星、武狀元」活動，從即日起至6月底止，可現場直接報名。學科「文昌星」，就是國中以上的學生均可參加；國、高中（職）期末總平均成績，滿70分以上，大學期末總平均成績，滿60分以上，或考上公立學校、研究所，均符合入選資格，軍、警的學生也可參加。術科「武狀元」，則在靈興殿十八王公廟的「許願鐘」，進行投準敲鐘，敲響5聲以上，即可進入評比，最後再挑最多聲的10人，進入決賽。
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