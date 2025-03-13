快訊

整理包／反滲透！賴總統國安記者會談話 五大重點

贈導護志工防寒外套 陳光復：感謝守護學童安全

中央社／ 澎湖縣13日電

澎湖縣陳光復今天在交通安全導護志工增能研習活動中，肯定志工長期為維護學童通學安全的付出與貢獻，特別致贈每位導護志工一件防寒外套，期在寒風執勤中保暖，並感謝守護學童安全。

陳光復表示，志願服務是政府溫暖的力量，政府資源有限，但民間力量無窮，導護志工每天配合學生上下學，協助校園附近路口的學童安心過馬路，讓來往用路人更加謹慎停讓上下學的學童，向所有的導護志工致上最大的敬意與謝意。

陳光復指出，澎湖冬天東北季風冷冽，導護志工往往在寒流低溫下執勤，守護學童上下學的安全，倍加辛勞，縣府今年特別購置值勤的禦寒外套，致贈給每位導護志工，保障志工執勤安全，期盼有更多人一起加入導護志工行列，營造安全友善的通學環境。

澎湖縣 陳光復

延伸閱讀

海上圖書館望僕號首度造訪澎湖 14日起開放參觀

澎湖「女力閃耀」慶婦女節 陳光復：強化正能量

澎湖珊瑚復育有成 打造美麗海洋花園

澎湖護理師齊聚健走 陳光復肯定護理人員貢獻

相關新聞

高市青年局長林楷軒新官上任 率先拜會兩據點

高市青年局局長林楷軒上任，率先視察位於駁二藝術特區的Pinway青創基地及雄校聯社團養成實驗室。林楷軒表示，青年創業與學...

金門縣長陳福海首度率團訪日 考察幼教學習環境

金門縣長陳福海上任後積極推動「扎根0歲教育計畫」，率領縣府團隊前往日本東京，今天上午考察當地優質幼兒教育機構，深入了解日...

影／鼓山魚市場變身「新濱町海洋廚房」 深夜未熄燈…業者說原因

「全台最美魚市場」的鼓山魚市場歷經2度停業，由國揚漢來集團接手後改名「鼓山新濱町海洋廚房」，即將在3月22日開幕。民眾發...

路口像迷宮！高雄左營大路圓環連接6路 改建計畫露曙光

高雄左營舊城的南門是國定古蹟，圍繞圓環有多達6個路口交會，行車路線與交通號誌複雜，外地人常感到迷惑，屢傳交通事故，因當地...

旗山殯儀館案遭疑「多數暴力」逼居民就範 巿府：可列席發言

旗山殯儀館設置案爭議多年，高雄市府下周召開可行性評估報告書審查會議，通知里長出席。公民團體質疑，規畫單位未到預定地旗尾地...

蓮池潭70年龜池 龜去池乾

高雄蓮池潭1座70多年歷史的龜池因妨礙環潭自行車道成圓，高雄市觀光局預計填平。近日不知情遊客帶小孩來看烏龜，發現龜池竟乾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。