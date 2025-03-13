贈導護志工防寒外套 陳光復：感謝守護學童安全

澎湖縣長陳光復今天在交通安全導護志工增能研習活動中，肯定志工長期為維護學童通學安全的付出與貢獻，特別致贈每位導護志工一件防寒外套，期在寒風執勤中保暖，並感謝守護學童安全。

陳光復表示，志願服務是政府溫暖的力量，政府資源有限，但民間力量無窮，導護志工每天配合學生上下學，協助校園附近路口的學童安心過馬路，讓來往用路人更加謹慎停讓上下學的學童，向所有的導護志工致上最大的敬意與謝意。

陳光復指出，澎湖冬天東北季風冷冽，導護志工往往在寒流低溫下執勤，守護學童上下學的安全，倍加辛勞，縣府今年特別購置值勤的禦寒外套，致贈給每位導護志工，保障志工執勤安全，期盼有更多人一起加入導護志工行列，營造安全友善的通學環境。