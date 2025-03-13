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金門縣長陳福海首度率團訪日 考察幼教學習環境

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海率領縣府團隊前往日本東京參訪，今天上午考察當地優質幼兒教育機構，深入了解日本幼兒教育的環境與教學模式。圖／縣府提供
金門縣長陳福海率領縣府團隊前往日本東京參訪，今天上午考察當地優質幼兒教育機構，深入了解日本幼兒教育的環境與教學模式。圖／縣府提供

金門縣長陳福海上任後積極推動「扎根0歲教育計畫」，率領縣府團隊前往日本東京，今天上午考察當地優質幼兒教育機構，深入了解日本幼兒教育的環境與教學模式，並與當地學者與教育人士交流，陳福海表示，期盼借鏡日本「自由保育」的教育理念，期望將其精華導入金門幼兒教育體系，為幼兒打造更優質的學習環境。

陳福海一行今天上午前往十文字學園女子大學附屬幼稚園，該校以「自由保育」理念聞名，強調孩子透過遊戲自主學習，在探索與互動中發展社交能力與創造力，園方代表向金門參訪團介紹學校理念，說明透過「在自由中學習」的方式，幫助孩子建立規律，並在遊戲過程中培養生活技能，例如透過沙坑遊戲訓練幼童洗手習慣，或透過繪畫鍛鍊手部小肌群，以順利銜接小學寫字課程。

十文字學園女子學園本部長安達先生表示，該校與台灣嘉義女子高中締結姐妹校關係，雙方透過學術互訪深化合作，並透露學校營養學科上月才派遣學生赴台交流，顯見台日教育合作日益緊密。

駐日本代表教育組組長黃冠超也表示，此次金門參訪團能夠深入了解日本的幼教模式，是難得的學習機會，相信這次交流能帶來實質的啟發與成長。

金門縣政府近年來大力投入教育發展，未來一至兩年將編列19億台幣的教育預算，優先用於提升幼兒園的教育環境與師資發展。陳福海指出，幼兒教育應從幼兒園、小學、國高中延伸至大學，形成完整的教育體系，並透露縣府正在思考金門大學是否具備設立附屬幼兒園的條件，以進一步整合教育資源。

陳福海強調，除了硬體建設，課程內容與教學方法的優化同樣關鍵，他建議同行的校長們多參考國內外優良課程設計，汲取成功經驗，進一步調整金門的幼教課程，使其更加符合當地兒童的學習需求。

教育處處長孫麗琪在參訪過程中指出，現行中央政策對於幼兒設施的規範較嚴謹，部分值得參考的設施可能較難通過檢驗，但仍具備學習價值，各校可依實際需求進行適當調整。賢庵國小校長黃芸芸表示，此次參訪帶來許多新的啟發，學校將進入細部規劃階段，並在返金後展開討論，以期將參訪經驗轉化為具體發展方向。

金門縣長陳福海率領縣府團隊前往日本東京考察當地優質幼兒教育機構，深入了解日本幼兒教育的環境。圖／縣府提供
金門縣長陳福海率領縣府團隊前往日本東京考察當地優質幼兒教育機構，深入了解日本幼兒教育的環境。圖／縣府提供
金門縣長陳福海率領縣府團隊前往日本東京考察當地優質幼兒教育機構，他親切的跟小朋友互動。圖／縣府提供
金門縣長陳福海率領縣府團隊前往日本東京考察當地優質幼兒教育機構，他親切的跟小朋友互動。圖／縣府提供
金門縣長陳福海率領縣府團隊前往日本考察當地優質幼兒教育機構，深入了解日本幼兒教育的環境與教學模式。圖／縣府提供
金門縣長陳福海率領縣府團隊前往日本考察當地優質幼兒教育機構，深入了解日本幼兒教育的環境與教學模式。圖／縣府提供

日本 金門 陳福海

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