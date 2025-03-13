金門縣長陳福海首度率團訪日 考察幼教學習環境

金門縣長陳福海上任後積極推動「扎根0歲教育計畫」，率領縣府團隊前往日本東京，今天上午考察當地優質幼兒教育機構，深入了解日本幼兒教育的環境與教學模式，並與當地學者與教育人士交流，陳福海表示，期盼借鏡日本「自由保育」的教育理念，期望將其精華導入金門幼兒教育體系，為幼兒打造更優質的學習環境。

陳福海一行今天上午前往十文字學園女子大學附屬幼稚園，該校以「自由保育」理念聞名，強調孩子透過遊戲自主學習，在探索與互動中發展社交能力與創造力，園方代表向金門參訪團介紹學校理念，說明透過「在自由中學習」的方式，幫助孩子建立規律，並在遊戲過程中培養生活技能，例如透過沙坑遊戲訓練幼童洗手習慣，或透過繪畫鍛鍊手部小肌群，以順利銜接小學寫字課程。

十文字學園女子學園本部長安達先生表示，該校與台灣嘉義女子高中締結姐妹校關係，雙方透過學術互訪深化合作，並透露學校營養學科上月才派遣學生赴台交流，顯見台日教育合作日益緊密。

駐日本代表教育組組長黃冠超也表示，此次金門參訪團能夠深入了解日本的幼教模式，是難得的學習機會，相信這次交流能帶來實質的啟發與成長。

金門縣政府近年來大力投入教育發展，未來一至兩年將編列19億台幣的教育預算，優先用於提升幼兒園的教育環境與師資發展。陳福海指出，幼兒教育應從幼兒園、小學、國高中延伸至大學，形成完整的教育體系，並透露縣府正在思考金門大學是否具備設立附屬幼兒園的條件，以進一步整合教育資源。

陳福海強調，除了硬體建設，課程內容與教學方法的優化同樣關鍵，他建議同行的校長們多參考國內外優良課程設計，汲取成功經驗，進一步調整金門的幼教課程，使其更加符合當地兒童的學習需求。