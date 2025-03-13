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陳福海赴日借鏡幼兒教育 金門推動扎根0歲計畫

中央社／ 金門13日電

金門縣長陳福海率團赴日進行幼兒教育交流，今天前往十文字學園女子大學附設幼稚園參訪；陳福海表示，此次交流不僅是教育互動，也盼未來深化合作，共同推動優質教育環境。

陳福海昨天率縣府團隊前往日本，了解日本幼兒教育環境與教學模式，盼透過親身觀察與交流，借鏡日本幼教機構特色與創新，以進一步推動金門「扎根0歲教育計畫」。陳福海與縣府團隊今天前往十文字學園女子大學附設幼稚園參訪。

金門縣教育處透過新聞稿表示，十文字學園女子大學附設幼稚園強調，透過「在自由中學習」方式，幫助孩子逐步建立規律，並透過遊戲自主學習，在探索與互動中發展社交能力與創造力；此次參訪期望透過觀摩與交流，將先進教育理念融入金門幼教體系。

陳福海表示，此次交流不僅是教育上互動，也期盼未來持續深化合作，共同推動優質教育環境；金門縣府預計未來1至2年間編列新台幣19億元教育預算，著重提升幼兒園教育環境建設，此次參訪就是為深入了解相關規劃與執行情況。

陳福海也說，扎根0歲教育應從地方幼兒園、小學、國高中串接到大學，資源整合很重要。陳福海也表示，將思考金門大學是否具備設立附設幼兒園條件，以構築更完整教育體系。

參訪過程中，陳福海指出，硬體設備雖須投資，但軟體課程內容與教學方法也同樣重要，建議同行校長們多參考其他學校課程設計，汲取國內外經驗，進一步調整金門教育課程。

金門 陳福海

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