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廣達游於藝讓金門變得很「米羅」 多年國小展至28日

中央社／ 金門13日電

金門縣府與廣達文教基金會合作「游於藝」計畫推動藝術教育，今天匯集參與學校師生畫作，在多年國小舉辦「米羅的奇幻小宇宙」成果展；多年國小校長張志猛說，盼學生們帶著藝術種子，未來有更多發展可能。

金門縣政府教育處與廣達文教基金會合作「游於藝」計畫，推動藝術教育邁入第3年，這學年度參與計畫的6所國中小學，歷經1年藝術探索與創作，今天在多年國小舉辦「米羅的奇幻小宇宙」聯合閉幕典禮，此次匯集各校師生畫作的成果展，將在多年國小校園開放至28日。

張志猛接受媒體聯訪表示，西班牙超現實主義大師米羅畫風活潑有趣，學生除很有興趣學習米羅畫作，也從畫作中衍生戲劇，希望讓畫作動起來；相信在這次學習活動中，學生對米羅畫作有更深刻了解，也盼學生們帶著藝術種子，未來有更多發展可能。

多年國小透過新聞稿表示，此次展覽以米羅藝術風格為靈感，融合奇幻符號、自由流動色彩與充滿童趣線條，啟發學生以跨學科方式探索藝術與生活連結，創作出具個人風格藝術作品。

多年國小也表示，此次成果展除展出畫作，並有四年級學生在開場時策劃戲劇演出「畫裡畫外：米羅的秘密世界」，以活過來的畫作與大家分享創作背後祕密；多年國小表示，盼透過此次閉幕展讓學生們學習如何綜合思考、解決問題，並以獨特視角詮釋世界，讓藝術不只停留於畫布與教室，而是成為日常生活的一部分，進一步推動社區對藝術教育關注與支持。

畫作 金門

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