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影／鼓山魚市場變身「新濱町海洋廚房」 深夜未熄燈…業者說原因

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
鼓山新濱町海洋廚房將在3月22日開幕。圖／讀者陳先生提供
鼓山新濱町海洋廚房將在3月22日開幕。圖／讀者陳先生提供

「全台最美魚市場」的鼓山魚市場歷經2度停業，由國揚漢來集團接手後改名「鼓山新濱町海洋廚房」，即將在3月22日開幕。民眾發現，鼓山新濱町海洋廚房直到昨夜近11時，燈光仍一片明亮，建物內有人員走動。業者說，昨夜工作人員是在做開幕前的最後檢查。開幕後晚間10點打烊，部分餐廳營業到晚間8點半。

鼓山魚市場原本是鼓山渡輪站閒置空間，高市海洋局、高雄區漁會歷經2年整頓改造，由南仁湖經營管理，在2022年10月21日開幕，一度吸引民眾排隊朝聖，但熱潮退去後人潮不再，經多次調整仍無起色。

高雄市海洋局去年重新招商，經公開評選後，由漢來國際物業管理顧問公司接手，去年11月起重新裝潢，由於新濱町是哈瑪星最早發展的地方，因此重新取名為「鼓山新濱町海洋廚房」。

有民眾昨晚近11時路過，看到鼓山新濱町海洋廚房仍未熄燈，溫和的光線從大面積的落地窗照出，讓一旁「彩色屋」民宅牆壁的色彩，在深夜裡更顯得鮮豔。民眾說，昨夜靠近查看後，發現鼓山新濱町海洋廚房建物內的櫃位裝潢幾乎已經完成，偶而會有人員走動，檢查各種設備，「讓人相當期待開幕」。

業者表示，鼓山新濱町海洋廚房整修的工作即將完成，招牌也已在昨日掛上，昨晚工作人員是在做開幕前的最後檢查；這次引進15家知名餐飲品牌，包括東京台場的BBQ燒烤店、人氣咖哩飯品牌日乃屋及北海道札幌機場的名店一幻拉麵等，預期會吸引許多人潮，呼籲遊客屆時多利用大眾運輸交通工具。

鼓山新濱町海洋廚房的招牌已在昨天掛上。圖／讀者陳先生提供
鼓山新濱町海洋廚房的招牌已在昨天掛上。圖／讀者陳先生提供
鼓山新濱町海洋廚房昨夜近11時仍未熄燈。圖／讀者陳先生提供
鼓山新濱町海洋廚房昨夜近11時仍未熄燈。圖／讀者陳先生提供
鼓山新濱町海洋廚房昨夜近11時，仍有工作人員在進行開幕前的最後檢查。圖／讀者陳先生提供
鼓山新濱町海洋廚房昨夜近11時，仍有工作人員在進行開幕前的最後檢查。圖／讀者陳先生提供

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