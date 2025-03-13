路口像迷宮！高雄左營大路圓環連接6路 改建計畫露曙光

高雄左營舊城的南門是國定古蹟，圍繞圓環有多達6個路口交會，行車路線與交通號誌複雜，外地人常感到迷惑，屢傳交通事故，因當地是連接台積電設廠的楠梓產業園區交通要道，交通量劇增，工務局將配合新台17線南段第3期工程取消圓環、改成十字路口，經費推估2.23億元，日前國土署長吳欣修南下考察，確定下個月將審議經費。

左營舊城南門與北門、東門同列國定古蹟，南門圓環附近有果貿社區、海青工商，交通設計上有6個路口匯集，包括左營大路、啟文路、中華一路、城峰路、鼓山三路及果峰街，在地民眾均表示希望改成十字路口，動線較明確、安全，也有通勤民眾抱怨每次通過圓環要等2個紅燈，耗時不便。

立委李柏毅表示，南門圓環匯集六條幹道、交通動線複雜，是左營及鼓山區域的重要道路，未來圓環將透過新台17南段三期工程改為十字路口外，也會配合見城計畫設置南門廣場，他已向中央爭取經費，考察時再次向國土署強調工程重要性，同時要求高市府召開相關說明會，聆聽果貿社區、108期重劃區居民等在地民眾的第一線聲音。

市議員李雅慧表示，南門圓環路型改造計劃原本與國定古蹟啟文門一帶的綠化工程有關，一開始經費希望能併入見城計劃，後來遭文化部排除，經過中央爭取，下個月圓環路型改造計劃要進入經費審議，未來兩邊人行步道會同時進行鋪面改造，提升行人的步行安全，未來新台17線全線通車後，連結中華路的交通也會更順暢。

高市新工處說，配合新台17線南段第3期工程，左營大路的南門圓環將改為一般十字路口，目前已在規劃設計，會以半島形式連接南門文化遺址，提升路口的交通效率；工程經費約2.23億元，仍在積極向內政部爭取中，目標在2026年底完工。