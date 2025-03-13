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旗山殯儀館案遭疑「多數暴力」逼居民就範 巿府：可列席發言

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市殯葬處發文各里辦公室，3月19日召開可行性評估報告說明會，再度引發反對派居民不滿。記者徐白櫻／翻攝
高市殯葬處發文各里辦公室，3月19日召開可行性評估報告說明會，再度引發反對派居民不滿。記者徐白櫻／翻攝

旗山殯儀館設置案爭議多年，高雄市府下周召開可行性評估報告書審查會議，通知里長出席。公民團體質疑，規畫單位未到預定地旗尾地區開公聽會，反而找里長出席背書，聯合旗山各里「圍毆」旗尾，逼居民就範。高市殯葬處說，公聽會去年開過，此次是邀請專家學者參與審議，居民也可以列席旁聽，陳述意見。

旗山殯儀館設置案歷經多任市長仍未達成共識，市府去年3月與顧問公司簽約，7月5日在旗山區公所召開第一次公聽會，12月提送可行性評估報告書。近日殯葬處通知各里辦公室，3月19日將召開「旗山殯儀館BOT案」可行性評估報告說明會。

尊懷文教基金會會長王中義質疑，市府要在旗尾蓋殯儀館，不去旗尾開地區公聽會，反要旗山區公所及里長去審查會議為設置案背書，旗山區各里長被迫表態、被迫無言，旗尾居民等同被眾人「圍毆」、「欺負」，這樣合理嗎？

殯葬處長黃中中回應，此案仍在評估階段，尚未成案，下周要召開審查會非公聽會，主要邀請專家學者，一般不會開放地方民眾參與，但考量地方仍有不同聲音，同時邀請地方陳述意見，歡迎居民列席旁聽，也可以登記發言，或提交書面意見。

王中義說，預定地是旗山門戶，也是交通瓶頸點，旗尾居民已經抗爭15年，前市長韓國瑜以尊重居民意見停止規畫，現在又說要蓋，此案不僅讓高雄市民失去「高雄市後花園」這個純淨空間，也為未來增設火化爐做階梯。

殯葬處說明，此案涵蓋禮廳、靈堂、冷凍室、停柩室、環保金爐、多元生命葬法園區及停車場，絕對不包含居民擔心的火化爐設備。

高市殯葬處發文各里辦公室，3月19日召開可行性評估報告說明會，再度引發反對派居民不滿。記者徐白櫻／翻攝
高市殯葬處發文各里辦公室，3月19日召開可行性評估報告說明會，再度引發反對派居民不滿。記者徐白櫻／翻攝

殯儀館 殯葬處 高雄市

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