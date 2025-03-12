2025高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽 祭出總獎金120萬元

高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽今起開始報名，今年日夜間龍舟賽事，總獎金120萬元，其中傳統民俗龍舟組最高獎金30萬元，此外，為推廣水域運動向下札根，鼓勵多元族群參與，還有小型競技龍舟賽事，以及身障、新住民組、國中組前2名完成報名隊伍，將可獲得參賽補助。

運發局表示，去年龍舟賽事競爭激烈，其中最大獎傳統龍舟公開組由翰醫堂中醫隊奪下冠軍，競技龍舟公開組及混合組分別由日月光代表隊及重生龍舟隊取得勝利，龍舟拔河大專青年混合組由樹德科技大學龍舟隊拔得頭籌，期待今年能再次看到歷年強隊回歸挑戰。