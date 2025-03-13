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蓮池潭70年龜池 龜去池乾

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

高雄蓮池潭1座70多年歷史的龜池因妨礙環潭自行車道成圓，高雄市觀光局預計填平。近日不知情遊客帶小孩來看烏龜，發現龜池竟乾涸見底、烏龜消失無蹤，敗興而歸。

高市觀光局表示，為完成蓮池潭環潭自行車道最後一哩路，正辦理改造工程，原先龜池內的烏龜已暫時移置蓮池潭南側蓮花池內。工程完工後，會運用生態工法在春秋閣南北側各設置1座龜島，延長烏龜停留休憩時間，方便民眾賞龜。

蓮池潭龜池是當地「啟明堂」廟產，原本只有數十隻烏龜，因民眾常帶烏龜來放生，一度暴增到數百隻，成為蓮潭一景，外國觀光客也會特地來餵烏龜，但因龜池水源是抽取地下水，水質很差，志工年紀漸大後，無餘力清潔、管理，啟明堂也贊同觀光局填平龜池。

去年6月龜池填平改建消息傳出後，許多居民呼籲保留龜池，加上地方希望工程在左營萬年季結束後再進行，因此拆除時間一直延後，至近日民眾才發現烏龜被清空、水也抽乾。陳先生前天帶女兒想賞龜，敗興而返，埋怨怎麼都沒有事先公告。

市議員白喬茵說，蓮池潭龜池是左營人的回憶，但廟方人力不足，維護不易，加上外來種烏龜放生，愈生愈多，龜池變擁擠，有違反烏龜動物福利的疑慮。趁這次環潭步道與自行車道改建，同時改善烏龜的居住環境也是好事，未來可參考日月潭青蛙腳踏車，打造屬於蓮池潭的觀光意象。

烏龜 自行車 觀光局

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