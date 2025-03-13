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陳其邁：高雄需24小時起降機場

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄國際機場斥資880億整建，主體工程下月動工，2040年完工，但宵禁問題仍使機場發展受限，地方均希望能有24小時的機場。記者石秀華／攝影
高雄國際機場斥資880億整建，主體工程下月動工，2040年完工，但宵禁問題仍使機場發展受限，地方均希望能有24小時的機場。記者石秀華／攝影

高雄國際機場將斥資880億元整建，主體工程下月動工，預計2040年完工，但宵禁問題仍使機場受限，高雄市長陳其邁和在地立委紛喊話，南部高科技產業正發展，高雄急需24小時起降的機場，在南星計畫區填海造陸建造是選項。

高雄機場國內航廈使用迄今近60年，現有國際航廈亦無法滿足未來運量需求，行政院規畫斥資880.8億元改造，第1期工程包括東側立體停車場、A滑行道北移工程、新航廈東側行李系統、空橋系統等。

高雄機場現有台灣虎航、酷航及日本香草等廉價航空，受限於成本，航班多在清晨或深夜紅眼時段起降，會干擾小港區居民作息，因此凌晨12時到清晨6時半列宵禁時段，但多數業者反映航點拓展會受限。

市長陳其邁昨天說，機場宵禁對貨運航班來說是大問題，高雄若有24小時起降的機場，物流班機增加，對大南方新矽谷產業布局、高雄產業都有正面幫助；尤其在南星外海填海造陸建機場，能以捷運紅線、國道7號串聯各城市，提升航空貨運能量，「桃園機場貨運已飽和，南部機場能協助解決，中央是時候評估規畫了」。

立委邱議瑩表示，高雄機場有宵禁、單一跑道難以擴編等難題，建議在南星計畫區設1座雙跑道、全日營運的新國際機場，串接高雄港第7貨櫃中心，發揮「智慧海空雙港」效應。立委許智傑指高雄機場量能已超過台北松山機場，要求小港機場航廈上半年務必動工，未來新機場則要擴充長程航線、提升貨運量。

立委林岱樺指台積電投資高雄，南台灣打造AI科技核心，高雄迫切需要符合國際標準的機場，支持高雄機場解除宵禁。立委賴瑞隆說，中央整建新航廈將加入更多大型飛機開航，希望未來4成航空貨運移至高雄。國民黨立委柯志恩說，高雄確實需要24小時起降的機場，是否在南星計畫區建造還需討論，眼下第1期擴建計畫應如實進行，提升觀光、商務旅客和貨機班次。

宵禁 小港機場 桃園機場

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