高雄龍舟賽5／30登場 總獎金達120萬元

2025年「高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」5月30日登場，今天開始報名，今年延續辦理廣受好評的夜間龍舟賽事，總獎金達新台幣120萬元，其中傳統民俗龍舟組最高獎金30萬元。

高雄市運動發展局新聞稿表示，去年夜間龍舟賽事好評不斷，今年將持續辦理日、夜間龍舟賽事。此外，為推廣水域運動向下札根及鼓勵多元族群參與，今年特別規劃小型競技龍舟賽事，並提供自強組（身障）、新住民組、國中組等前2名完成報名隊伍，可獲得參賽補助。

今年高雄端午嘉年華將於5月30日至6月1日，3天連假舉行。

運發局表示，去年龍舟賽事競爭激烈，其中最大獎傳統龍舟公開組由翰醫堂中醫（海力凱普特）隊奪下冠軍，競技龍舟公開組及混合組則分別由日月光代表隊及重生龍舟隊取得勝利，龍舟拔河大專青年混合組由樹德科技大學龍舟隊拔得頭籌，期待能今年再次看到歷年強隊回歸。